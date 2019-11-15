抽象大師蕭勤 畫說東方哲學當代藝術

【文/陳婷芳 、攝影/曾信耀、 圖片提供/蕭勤國際文化藝術基金會】

國際知名畫家蕭勤獲得十一月國立台南藝術大學授予「榮譽博士」學位，他長年旅居義大利、法國等地，近年定居高雄。無論是2014年成立蕭勤國際文化藝術基金會，或甫於去年口述出版的《逍遙王外傳—側寫蕭勤》一書，蕭勤風起雲湧的一生，在畫壇一甲子，彷彿帶領著我們與當代藝術的歷史對話。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蕭勤是亞洲現代抽象藝術的拓荒者。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 人生八十有能量

高雄金馬賓館當代美術館今年五月起展出「禪色‧向蕭勤致敬」，而在十月甫結束的蘇富比香港「蕭勤—無限宇宙」展售會，有「華人抽象藝術開拓者」的蕭勤作品一直持續不間斷地在海內外展覽，年紀已八十四歲的蕭勤至今仍保持創作的熱情與能量，聽他自嘲是因為自己名字不好，「太勤勞了」，不覺令人莞爾一笑。

來到位於前鎮區的蕭勤國際文化藝術基金會，坐在這張二十多年前他與義大利家俱廠商合作、所繪製沙發椅作品「大炁」，大師風範總在不經意時顯露了赤子之心，正如他自詡為逍遙王，「因為我一向沒有受到畫廊和藝評界影響，比較自我意識，也就比較不被管束」，未經學院派的傳統教育洗禮，當年隻身闖蕩歐洲，在獎學金無法給付的資助之下，蕭勤老師的歐遊歷程為台灣藝壇打開一扇世界之窗。

那些走過的歲月

在永久花園的Samantha，1999年作品。 (照片提供／蕭勤國際文化藝術基金會) 分享 facebook 蕭勤老師出身藝術世家，是「中國音樂之父」蕭友梅之子，但年幼時就失去雙親，1949年隨姑父一家人來台生活、求學，逐漸在藝術上嶄露天分，二十歲就與其他藝術家共同成立台灣第一個抽象繪畫團體「東方畫會」，成為台灣光復後第一個現代藝術組織，第一屆「東方畫展」是當時台灣與西班牙藝術家平等交流的首例。

其後轉往歐洲遊學、發展，藉由時任《聯合報》特派員身份撰寫藝文報導，並在西班牙、義大利、法國、德國、荷蘭、瑞士、比利時等國際城市舉辦平行展覽，將台灣藝術家的作品推上國際。蕭勤亦於1960年在米蘭與卡爾代拉拉、吾妻兼治郎共同發起「Punto（點）國際藝術運動」，台灣則稱為「龐圖國際藝術運動」。在西方藝評家的文字裡，被如此形容「蕭勤所發起的『Punto（點）國際藝術運動』其意義非凡，在純西方的藝術圈裡，尤其是戰後的藝術家活動中，蕭勤是唯一代表東方華人的藝術家，他所發起的藝術運動，參與了藝壇進化的過程」。70年代起陸續受邀米蘭歐洲設計學院、美國路易斯安納州立大學、國立台南藝術大學任教。

抽象藝術風格

蕭勤自畫像，1955年作品。 (照片提供／蕭勤國際文化藝術基金會) 分享 facebook 基金會大廳牆上有一幅蕭勤自畫像，是1955年布上油彩作品，畫中的他是高中時期自己的模樣。蕭勤老師作品探討宇宙、能量、生命、精神層面，透過畫布、畫紙、玻璃馬賽克等不同形式，除了一直對宇宙外星文化保持興趣之外，1990年因意外事件而失去愛女，蕭勤老師從悲傷情緒頓悟出生命的永恆性，莎芒妲的昇華、永久的花園一系列畫作大量運用快樂豐富的色彩，無形中帶給人們藝術療癒。

近年展覽有一些以「禪」為題，蕭勤解釋「我不是在畫禪，不受思考牽引，而是順其自然、自在自得」，正如來到從心所欲不逾矩的耄耋之年，對於現代社會人心浮躁，現階段他作畫精神在傳遞正能量之餘，同時希望把一些美好的、古老的倫常重回記憶裡，回歸到靜心與能量的作品。

兒童美術教育春風化雨

蕭勤不只是在歐洲推動中、西方當代藝術交流的第一人，亦在美術教育注入春風化雨的力量，三年來以每年一百萬捐獻高雄家扶中心補助一百位學生的教育費，2015年起至今贊助偏鄉小學美術教育；五年前高雄氣爆之後，他也捐畫義賣，將所得捐贈一部消防車給前鎮消防分隊，「老師不只是人回到台灣，也把對這個國家的感情和關懷帶回來」，蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴在一旁和我們分享了老師為善不欲人知的生活態度。

蕭勤國際文化藝術基金會

地址：高雄市前鎮區鎮海路2號

電話：（07）822-6717

官網：www.hsiaochin.org.tw