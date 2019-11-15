旗海飄揚賀國慶 悠揚樂音歡祝國家生日快樂

【文/宇翎 攝影/Cater、黃敬文、 圖片提供/高雄市政府新聞局】

光輝十月高雄不只迎來歸台的華僑與旅人，更與市民共同歡祝國慶日。高雄市政府在高雄展覽館前廣場辦理升旗典禮，由市長韓國瑜率領市府團隊一起參與，和現場民眾同唱國歌，看著國旗冉冉上升，歡慶中華民國108年生日快樂。

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慶賀中華民國108歲生日，現場有國旗蛋糕賀慶典。 （圖片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 高雄睽違12年後，再次於國慶日舉辦升旗典禮，當天早上還不到七點，就湧入許多熱情民眾，初估現場已有上萬人，民眾穿著青天白日滿地紅的國旗裝、手拿著國旗揮舞，放眼望去旗海飛揚，那片人山人海畫面，彼此相互招呼、呼喊口號的場面蔚為壯觀，令人感動。

現場人山人海，揮舞著國旗一幕令人熱血沸騰。 （圖片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 在升旗活動前，市府邀請百名10月10日出生，或名字有「國慶」兩字的民眾出席，也請到樹德家商啦啦隊、立志中學軍樂隊、中正預校校友會鼓樂隊及市府吉祥物等演出；在升旗後，市長韓國瑜與民眾一起拼出巨幅國旗，觀光局準備了1,000條國旗毛巾，送給參加典禮的民眾紀念，格外有意義。市長韓國瑜致詞時提及，這面國旗乘載著中華民國的苦難與榮耀，希望中華民國的未來能好好運用年輕世代的熱情、創意、知識與智慧。

隔著高屏溪，在舊鐵橋高雄端也能共賞42分鐘的國慶煙火秀。 （攝影／黃敬文） 分享 facebook 國慶夜聽音樂嗨翻現場 賞璀璨煙火度良宵

國慶日白天唱國歌、看升旗，夜晚也不無聊，今年國慶煙火於高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園施放，因此屏東與高雄兩地都能共同觀賞。賞煙火之餘，高雄市政府在大樹舊鐵橋溼地公園舉辦「舊鐵橋草地音樂會」，在草地上能悠閒地野餐，逛市集，挑選在地農產品或伴手禮，同步聆聽金曲新星孫盛希、青春男孩樂團noovy、新加坡創作歌手邱鋒澤、陳零九、青春偶像鼓鼓、迷幻歌姬家家、音樂頑童許書豪等明星，一連串的表演活絡現場氣氛，小朋友隨著歌曲擺動跳躍，相當可愛；旋律悠揚的抒情歌曲，讓台下民眾聽得如癡如醉，大家盡情享受在音樂的國度，興致高昂地跟著節拍一曲一曲唱著。

「舊鐵橋草地音樂會」吸引來13萬人潮，野餐、逛市集、聽音樂會、賞煙火，相當愜意。 （攝影／Cater） 分享 facebook 「舊鐵橋草地音樂會」湧入13萬人潮，長達42分鐘的國慶煙火，點亮漆黑夜幕，在星空綻放的璀璨亮光變幻多端，不只看得人們目不轉睛，更是紛紛掏出手機捕捉絢麗剎那，留下難忘的國慶日回憶。