白玉蘿蔔秋收冬藏一期一會
【文/Winnie 、圖片提供/美濃區農會】
「紅蘿蔔蹲完，白蘿蔔蹲。」蘿蔔蹲遊戲伴隨著成長記憶，而此刻美濃農田放眼望去盡是一片白蘿蔔，還是小巧玲瓏的小蘿蔔，白玉蘿蔔就是農家媽媽所說的小蘿蔔。美濃白玉蘿蔔相傳是日本引進的品種，屬短期旱作植物，每年秋分之後九、十月開始播種，約40至50天即可收成，十一月可採收，為期約一個月。
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美濃曾是全台菸葉產量最高的鄉鎮，後因加入WTO，菸葉產業逐漸沒落，菸葉閒置田地推動改種白玉蘿蔔至今已十餘年，不僅轉型發展在地農業特色，白玉蘿蔔更被視為美濃秋冬作物的火車頭，緊接而來的澄蜜番茄、茄子、辣椒、長豆等作物隨後登場。
白玉蘿蔔先天體型小，長度約20公分，因其纖維細緻，一旦離土太久，外皮就會軟化變質，是非常強調生鮮的農作物。早期美濃農家多半利用農田畸零地來種植小蘿蔔自給自足，除了生鮮煮、涼拌之外， 也是客家媽媽最擅長醃製的素材。
蘿蔔股東會一起來蘿蔔蹲
在美濃客家人祖堂供奉的土地龍神有句對聯「土中生白玉，地內出黃金」，白玉和黃金分別代表著蘿蔔和水稻，老天爺恩賜的禮物，象徵白玉蘿蔔對美濃的獨特性，白玉蘿蔔名稱由此而來，美濃區農會在2013年已「白玉蘿蔔」申請註冊商標。
一般而言，白玉蘿蔔每分地可收成約2,500台斤，由於必須仰賴人力採收，因此2012年起，農會發起蘿蔔股東會、蘿蔔自由行，進而帶動產地旅行風潮，讓都市人來體驗拔蘿蔔，親子遊體驗樂趣多，「把人帶進來、把白玉蘿蔔帶出去」，歡迎大家來郊遊！
【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.11】
Takao樂高雄
從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！
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