歷史碼頭的夢幻篇章
【文/李曉萍、 攝影/Cindy】
擁抱碧海藍天的高雄港灣，緊鄰灰色鋼筋混泥土倉庫，棧貳庫純白旋轉木馬重新回歸，搶佔高雄最Chill打卡景點的IG版面，古典宮廷風格華麗浪漫，以機械裝置藝術的手法，詮釋「夢想港濱」的概念，成為海陸間最奇幻的交界點。夕陽為白色旋轉木馬撒上玫瑰金亮粉，這是一天裡最迷人的時刻，港灣波光燦燦，渾圓火紅的太陽落入海面，魔幻夜色降臨，旋轉木馬點亮碼頭的歡鬧笑語，百年歷史的港灣再度璀璨。
棧貳庫KW2位於高雄港2號碼頭，日治時期是存放砂糖、輸運出口的倉庫，曾遭美軍轟炸損毀，1962年重建後扮演鐵路轉海運的重要角色，見證台灣經濟蓬勃起飛的榮景。百年老倉庫成功活化，維持沒有支柱的開放式挑高格局，灌注時尚簡約的風格設計，以新一代文青聚落的姿態重生，除了戶外的港灣海景及旋轉木馬，倉庫內集結文創商品、展覽及餐飲美食，打造好逛又好玩的水岸生活空間。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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「噹～噹～」小火車出發囉！紅色亮麗的「高港小火車」是港邊熱騰騰新焦點，兩節式電動遊園車從棧貳庫啟程，沿著水岸繞行高雄港棧庫群，15分鐘的遊程穿梭遊艇、貨輪、百年舊倉庫、遙望高雄地標85大樓和高雄展覽館，重現舊碼頭川流不息的貨物列車，連結「岸壁線」鐵道的記憶。
地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號（棧貳庫KW2）
電話：(07)531-8568*2858
【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.11】
Takao樂高雄
從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！
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