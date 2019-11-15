共享電動自行車 綠能環保輕鬆上路

【文/Winnie 、圖片提供/Gokube、LavieBike】

在共享經濟大趨勢帶動之下，高雄市是全台最早建置共享自行車系統的城市，現有夠酷比（Gokube）及溜馬（LavieBike）兩家業者，提供無樁式共享電動自行車服務，其中Gokube共享電動自行車，繼南高雄營運車輛倍增至400輛後，自十月起擴大服務範圍至北高雄，站點覆蓋巨蛋站、凹子底以及左營高鐵部分區域，無論是市民代步或到高雄進行深度旅行的遊客，都能享受智慧城市帶來的便利性。

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Gokube電動自行車今年加入高雄新型態綠能運具行列，搖身成為漫遊港都新選項。 (圖片提供/ Gokube) 分享 facebook Gokube佈點北高雄

先進國家致力落實減少碳足跡為目標，面對地球暖化造成氣候變遷，綠能環保是刻不容緩的未來趨勢，為了打造低碳永續城市，積極推廣新型態公共運輸服務，高雄市除了市區公車、捷運、輕軌、渡輪、City Bike外，開放了民間共享電動自行車，讓服務網絡更完整，綠能運具不只帶動旅行的移動風潮，也是環保減碳的主流趨勢之一。

目前Gokube電動自行車有 400輛，預計年底可望成長至1,000輛的市場需求量，服務範圍據點集中環繞捷運站週邊道路交叉口，包括文青必遊的鹽埕埔、港都地標的愛河、西子灣、亞洲新灣區的台鋁、夢時代等商圈，依據大數據分析，Gokube共享電動自行車使用率，排名前三大站點分別是三多商圈、鹽埕埔、美麗島，隨著北高雄開通後，巨蛋站點後來居上，短短一週便拿下第二名； LavieBike 則有50輛電動自行車，主要服務區域分布在哈瑪星、駁二藝術特區一帶。

歐美外國旅客的電動自行車初體驗，對打造低碳城市相當認同。 (圖片提供/ LavieBike) 分享 facebook 隨租隨用不留碳足跡

共享電動自行車上線以來深獲好評，只要運用智慧型手機安裝APP，就能完成租借，使用操作非常便利，Gokube採取電子圍籬技術，使用者在營運範圍內租還車輛，可採用拍照還車方式；LavieBike則限定租還區域，有效管理營運車輛狀況並掌握動態。此外，電動自行車可停放機車、單車停車格，Gokube並與大型商場合作配置專屬停車位，像台鋁、家樂福、高雄展覽館、九福大飯店以及青年旅館讓停車免煩惱。

只要在智慧型手機安裝APP就能完成租借電動自行車，操作使用立馬上手。 (圖片提供/ Gokube) 分享 facebook Gokube執行長李威表示，高雄夏天很熱，甚至四季如夏，加上幅員廣大卻景點多元，兼具環保又騎乘輕鬆的電動自行車，提供更好的選擇。根據高雄市政府交通局估算，共享電動自行車今年上線投入營運服務後，共累積營運里程近7萬公里，約減少8,000公斤碳排放量，相當於凹子底森林公園年減碳量5%，這場共享模式的綠色革命，正用行動改善碳足跡，對我們所身處的地球盡一份心力。

夠酷比（Gokube）：https://gokube.com/zh-tw/

溜馬（LavieBike）： http://laviebike.strikingly.com