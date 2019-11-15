麻辣天后 利菁 有情有義的暖心一姐

【文/蔡蜜綺、 圖片提供/伊林娛樂】

綜藝天后利菁兩年多前重磅回歸，最近還接下新節目，每集皆大手筆邀請十位名模登場走秀，搭配利菁一貫犀利的主持風格，超強氣勢引發話題不斷。

新節目講時尚、講流行，與觀眾分享怎麼穿、怎麼玩、怎麼吃，並推薦不少優質的消費產品，就連「高雄十大伴手禮」也名列其中。而說起高雄，利菁與它緣分不淺，九月初還趁錄影空檔特地南下，為的就是挺老同學代言高雄觀光，期間並發生不少趣事，讓利菁印象深刻。

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利菁與韓國瑜市長是東吳大學英文系同班同學。 （圖片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 義氣相挺無償代言

以前在購物台頻道，利菁就因為許多商品來自高雄，而有不少南下的機會；之後成功跨界演藝圈，所主持的選秀節目也在高雄舉辦海選。「好熱！太陽好大！」利菁笑著回想，對於港都，她是熟悉的。

前陣子因為老同學爆料，利菁才驚覺高雄市長韓國瑜竟是大學同窗。「一開始我還說怎麼可能？年紀差這麼多！」利菁念書時是獨行俠，個性內向害羞，總是坐在靠窗的位置，且大一起就打工當模特兒，所有心思全放在工作上，以至於班上同學她一個也不認識。

與韓市長是同班同學的消息千真萬確，利菁也大方喊話「有需要一定幫忙！」這個機緣促成她擔任高雄九月觀光大使，在高雄市政府力邀下，夠意思的利菁於百忙之中規劃了一趟高雄小旅行，就連代言費也分文未取。

天后出巡夜市沸騰

利菁的個性是喜歡把事情「做到滿」，既然答應當觀光代言人，就一心想著好好行銷高雄，雖然鼻子傷口尚未痊癒，也不願意趕行程當天往返。她特地前一天就搭高鐵南下，還很接地氣地現身「一德勞工夜市」並開直播，驚喜的民眾紛紛搶合照，短短百餘公尺的夜市瞬間人氣炸開，走了一個半小時還走不出來。

有點小迷糊的利菁，忘了九月的高雄還很熱，以為像台北一樣夜裡會轉涼，身上套了三件衣服不說，再加上粉絲簇擁，令她差點沒中暑。「我快熱昏了，每次說要脫衣服，直播人數就飆升。」這趟夜市出巡，也讓利菁見識到高雄人的直爽與熱情。許多攤販爭相請她品嘗小吃，還有飲料攤，打了一杯加了超多芋頭的芋頭牛奶送她。「味道確實很香，但是當時我好熱，這麼濃的芋頭牛奶下肚，如同在沙漠裡喝熱八寶粥哇！」

利菁力挺老同學，爽快接任高雄九月觀光大使。 （圖片提供／伊林娛樂） 分享 facebook 勤做保養維持現狀

韓市長是退伍後才考進東吳大學，因為年齡差異，利菁沒認出老同學。「媒體採訪時，我還說和韓冰比較像同學，韓市長比較像阿伯。」這句話雖是開玩笑，卻讓人對利菁長保青春感到好奇，她的臉上幾乎看不到毛細孔，肌膚又嫩又亮，然而她的保養之道卻很簡單，只是「運動、不吃消夜、勤上醫美做保養」。

利菁以前不愛運動，現在懂得注意健康，定期運動養身；她過去也因為喜歡睡前吃飽飽，躺平後胃液回流，讓聲帶泡胃酸長達十年，腫到醫師也吃驚。如今她戒掉吃消夜的習慣，嗓子比以往清亮許多，皮膚也不致變得暗沉，或影響代謝招來皺紋與老化。

利菁不諱言每個月都會花大錢「進廠」保養，因為工作關係，她必須維持在最佳狀態，「長期維修總比偶爾做來得好」，也因此進醫美甚至成了她的娛樂。從購物台、電視到出唱片，不同時期的利菁詮釋過不同角色，「我願意開放自己的心去面對各種挑戰」。未來的她還會引領什麼話題？粉絲拭目以待。