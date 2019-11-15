2019高雄水陸戲獅甲 作伙來鬥鬧熱

【文/Ruby、圖片提供/高雄市立歷史博物館】

說到舞龍舞獅，很多人會直接將商店開幕、選舉、神明聖誕或廟會聯想在一起，千萬別小看舞龍舞獅這樣的宗教藝陣表演，光是要扛起獅頭，就非常需要力氣，況且舞獅表演還有著深遠的文化意涵。為保存及宣揚藝陣文化，高雄市政府讓舞獅表演不只出現在慶賀場合，還能跟國際獅陣團隊一較高下，比賽抱獎金回家。11月16、17日兩天舉辦的「2019高雄水陸戲獅甲」活動，高雄市歷史博物館邀請本土藝陣及國際獅隊共同齊聚高雄來「戲獅甲」，賽事採用水陸高樁擂台一搏輸贏。

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扛著沉重獅頭、踩在水面樁上，腳步輕盈跳躍，看得大家目不轉睛。 （圖片提供／高雄市立歷史博物館） 分享 facebook 話說從前，高雄戲獅甲由來

高雄內門宋江陣眾所皆知，不過高雄市區還有一處地名跟藝陣有所關聯，就是勞工公園附近的「獅甲」，在勞工公園裡還有一棟以「獅甲」為名的會館。

高雄戲獅甲文化久遠，源頭可追溯到清領時期，當時前鎮有個戲獅甲庄，庄頭會配合廟會慶典，並召集村民組成宋江陣，宋江陣中必有一獅，每次出陣時就會先舞獅；甚至為籌備廟會慶典的表演，村民也會在農暇時，使用畚箕扮成獅頭，就是俗稱的「畚箕獅」，日久後逐漸成為特殊的「戲獅文化」，因前鎮區的舞獅及宋江陣的技藝都優於其他區，亦有「戲獅甲等」之美譽，在1935年後正式以「戲獅甲」為當區地名，爾後又簡稱「獅甲」或與獅同音字的「西甲」。

水陸爭霸 隔岸觀戰嗨翻全場

「2019高雄水陸戲獅甲」第一天預計在市立國際游泳池舉行，有馬來西亞、香港、新加坡、中國大陸與台灣等共八隻世界獅王互別苗頭，採用世界第一座5.5米高、直接矗立在泳池間的「水上樁陣」，獅隊選手須搭乘竹筏到「水上樁島」備戰，得無懼底下水面眩光、克服水上高度等因素，才能展現高水準表演，將讓觀戰的民眾看得大呼過癮。第二日活動移師至高雄巨蛋體育館舉行，獅陣們進行國際「標準公樁」的考驗，在經連續兩日水陸賽後，經由評審選出今年的全球獅王。

戲獅甲活動經兩日賽事，選出前三名隊伍，並抱得豐富獎金回家。 （圖片提供／高雄市立歷史博物館） 分享 facebook 高雄戲獅甲活動自2010年舉辦至今，已成為全球規模最大的賽事，也是世界公認三大國際舞獅大賽之一，與馬來西亞雲頂國際獅王大賽、澳門米高梅國際舞獅邀請賽齊名，利用賽事將文化推至國際，希望可以讓更多人了解戲獅甲的歷史意義！透過今年賽事，深入了解高雄的在地文化表演，必能有所收穫。

2019高雄水陸戲獅甲

11/16（六）14：00市立國際游泳池

11/17（日）14：00高雄巨蛋體育館

粉絲團搜尋：高雄戲獅甲—水陸獅王大賽

戲獅甲網站及購票資訊：https://khm-lionsport.org.tw/