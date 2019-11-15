甜點名廚 女力崛起
「女力」一詞是近年時下顯學的代表之一，帕莎蒂娜（Pasadena）西點行政主廚黃麗芳從青春少女到身為三個孩子的母親，她的主廚成長之路，正是女力崛起的最佳詮釋。
認真的女人最美麗
採訪的這天，黃麗芳特別上妝，戴上廚師的白色高帽，聽從攝影師的引導拍照，看她面對鏡頭十分熟稔的互動，原來帕莎蒂娜明年即將邁向20週年，這也是她在帕莎蒂娜的成長歲月。從創店元老一路升到西點行政主廚，以前沒有烘焙經驗到轉型為甜點師，黃麗芳娓娓暢談來時路，自信的神采展現職場女性的專業魅力，有人說「認真的女人最美麗」，真是所言不假。
來到乾淨的廚房，黃麗芳正要準備晚餐的主甜點「粉韻」，玫瑰覆盆子果醬、Ruby甜菜卡士達、檸檬薄荷慕斯妝點著繽紛色彩，最吸睛的莫過於以4D技巧製作的圓球體，甜點不僅味美可口，手法也愈加重視藝術表現。
身為西點行政主廚，從黃麗芳身上看見態度決定高度，無論烘焙或餐飲必須面對追求流行風潮，尤其在台灣熱度消退更快，對新事物接受度更高，而餐飲是一個永續經營的行業，師傅技術只是必備的基本要件之一，最重要的是掌握傳達到客人的需求，「常常有人問我認為的拿手菜是什麼？我會告訴你，只要客人滿足感動了，這就是我的拿手菜，」黃麗芳說。
台灣食材國際化
和黃麗芳談甜點，其實更像擘劃關於甜點的願景。她說，餐桌文創歷史發展體現著時代的價值觀，身為一位餐飲人，成名只是一時，應該懷抱使命延續給下一代。這些年陸續與米其林三星主廚互訪交流，帶給她更開闊的視野，從食材產地到工作技巧都能相互討教，黃麗芳透露當時相處的趣事，「他們覺得我們的削皮器、夾子很好用，嘗試了豆瓣醬，地瓜球也很特別」。
出身高雄橋頭子弟，她特別認同在地食材精神，即便在忙碌的主廚工作之餘，仍舊利用閒餘時間走訪產地，「台灣的氣候風土優勢，加上農民的勤力，不斷地克服改良精進，我們應該將台灣食材發揮到國際化」；帕莎蒂娜的下午茶菜單，每個月都會更換，會盡量使用台灣在地水果來創作，苦瓜的苦澀口感，誰會想到可以做成巧克力；甜菜帶苦味但與洛神結合卻引出微酸微甜的輕滋味；還有豆腐乳口味的馬卡龍、BBQ內餡的月餅，從生活中去學習嘗試一定會有收穫。
與甜點冥冥中的緣分
採訪當天，甜點廚房的助手恰巧都是年輕的女甜點師傅，免不了想問問主廚關於男性與女性在甜點創作有什麼不同？黃麗芳說，女性的細膩特質常表現在甜點創作上，穩定度也較高，能兼顧各方面的細節，男性的抗壓性表現較好，比較注重大方向，另外女性需面臨家庭、育兒等因素，往往要付出多三倍的努力才能獲得同等的地位，「在我那個年代要更努力」，黃麗芳有著過來人的深刻經驗。
累積二十多年廚齡，每天面對龐雜的日常庶務，同時要保持甜點師創作上的靈敏與創意，黃麗芳笑說，「我喜歡去逛街，看美麗的事物」，有些櫥窗設計或時下流行元素、色彩風格都會帶來創作上的想法。愛美是女人的天性，正如黃麗芳裝飾甜點總是美麗優雅，一邊品嘗法國貴族甜點馬卡龍，聽她意外聊起，原來打算念美容科，突然改變心意去念餐飲科，就業之後也曾報考空姐，「有時候真是冥冥之中的緣分吧！注定就是要走甜點這條路」。黃麗芳是獅子座，非常好強，追求完美，要做就做到最好，她的甜點也是如此。
Pasadena帕莎蒂娜法式餐廳
地址：高雄市三民區河堤路298號
電話：（07）341-1256
官網：http://www.pasadena.com.tw/
【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.11】
留言