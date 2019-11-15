甜點名廚 女力崛起

「女力」一詞是近年時下顯學的代表之一，帕莎蒂娜（Pasadena）西點行政主廚黃麗芳從青春少女到身為三個孩子的母親，她的主廚成長之路，正是女力崛起的最佳詮釋。

帕莎蒂娜（Pasadena）西點行政主廚黃麗芳，有著獅子座天生的領袖氣質，敬業的態度與國際視野的高度，讓她不斷挑戰突破自己的創作。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 認真的女人最美麗

採訪的這天，黃麗芳特別上妝，戴上廚師的白色高帽，聽從攝影師的引導拍照，看她面對鏡頭十分熟稔的互動，原來帕莎蒂娜明年即將邁向20週年，這也是她在帕莎蒂娜的成長歲月。從創店元老一路升到西點行政主廚，以前沒有烘焙經驗到轉型為甜點師，黃麗芳娓娓暢談來時路，自信的神采展現職場女性的專業魅力，有人說「認真的女人最美麗」，真是所言不假。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

來到乾淨的廚房，黃麗芳正要準備晚餐的主甜點「粉韻」，玫瑰覆盆子果醬、Ruby甜菜卡士達、檸檬薄荷慕斯妝點著繽紛色彩，最吸睛的莫過於以4D技巧製作的圓球體，甜點不僅味美可口，手法也愈加重視藝術表現。

身為西點行政主廚，從黃麗芳身上看見態度決定高度，無論烘焙或餐飲必須面對追求流行風潮，尤其在台灣熱度消退更快，對新事物接受度更高，而餐飲是一個永續經營的行業，師傅技術只是必備的基本要件之一，最重要的是掌握傳達到客人的需求，「常常有人問我認為的拿手菜是什麼？我會告訴你，只要客人滿足感動了，這就是我的拿手菜，」黃麗芳說。

晚餐的主甜點「粉韻」，玫瑰覆盆子果醬、Ruby甜菜卡式達、檸檬薄荷慕斯，特別運用了4D模型技巧。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 台灣食材國際化

和黃麗芳談甜點，其實更像擘劃關於甜點的願景。她說，餐桌文創歷史發展體現著時代的價值觀，身為一位餐飲人，成名只是一時，應該懷抱使命延續給下一代。這些年陸續與米其林三星主廚互訪交流，帶給她更開闊的視野，從食材產地到工作技巧都能相互討教，黃麗芳透露當時相處的趣事，「他們覺得我們的削皮器、夾子很好用，嘗試了豆瓣醬，地瓜球也很特別」。

出身高雄橋頭子弟，她特別認同在地食材精神，即便在忙碌的主廚工作之餘，仍舊利用閒餘時間走訪產地，「台灣的氣候風土優勢，加上農民的勤力，不斷地克服改良精進，我們應該將台灣食材發揮到國際化」；帕莎蒂娜的下午茶菜單，每個月都會更換，會盡量使用台灣在地水果來創作，苦瓜的苦澀口感，誰會想到可以做成巧克力；甜菜帶苦味但與洛神結合卻引出微酸微甜的輕滋味；還有豆腐乳口味的馬卡龍、BBQ內餡的月餅，從生活中去學習嘗試一定會有收穫。

黃麗芳帶出許多子弟兵，她說這個行業是學不完的。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 與甜點冥冥中的緣分

採訪當天，甜點廚房的助手恰巧都是年輕的女甜點師傅，免不了想問問主廚關於男性與女性在甜點創作有什麼不同？黃麗芳說，女性的細膩特質常表現在甜點創作上，穩定度也較高，能兼顧各方面的細節，男性的抗壓性表現較好，比較注重大方向，另外女性需面臨家庭、育兒等因素，往往要付出多三倍的努力才能獲得同等的地位，「在我那個年代要更努力」，黃麗芳有著過來人的深刻經驗。

累積二十多年廚齡，每天面對龐雜的日常庶務，同時要保持甜點師創作上的靈敏與創意，黃麗芳笑說，「我喜歡去逛街，看美麗的事物」，有些櫥窗設計或時下流行元素、色彩風格都會帶來創作上的想法。愛美是女人的天性，正如黃麗芳裝飾甜點總是美麗優雅，一邊品嘗法國貴族甜點馬卡龍，聽她意外聊起，原來打算念美容科，突然改變心意去念餐飲科，就業之後也曾報考空姐，「有時候真是冥冥之中的緣分吧！注定就是要走甜點這條路」。黃麗芳是獅子座，非常好強，追求完美，要做就做到最好，她的甜點也是如此。

Pasadena帕莎蒂娜法式餐廳

地址：高雄市三民區河堤路298號

電話：（07）341-1256

官網：http://www.pasadena.com.tw/