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12強／吳昇峰由勝轉敗 講到痛處幾乎落淚

高雄青年真幸福！育成新產業 青年局助你成功

2019-11-15 11:16Takao樂高雄

【文/Ruby 圖片、提供/高雄市政府】

　　腦海裡有滿滿的創意但無處展現？想要開創個人事業，有著滿腔熱血跟行動力，卻缺乏貴人相助？面對如此狀況，難道只能當打工仔，領固定薪水存錢，期待哪天能圓創業夢？

籌備五個多月的高雄青年局正式成立，市長韓國瑜致詞時表示，年輕人創意無限，透過青年...
籌備五個多月的高雄青年局正式成立，市長韓國瑜致詞時表示，年輕人創意無限，透過青年局能協助更多青年發光發熱。 （圖片提供／高雄市政府新聞局）
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　　懷抱夢想的年輕人擁有新選擇，高雄市政府青年局籌備五個多月，在今年十月正式成立。市長韓國瑜表示，高雄市政府看見青年困境，成立青年局最重要的目的，就是讓北漂青年可以返鄉、回鄉高雄。青年創業之初，不僅可申請實質的創業基金，更能透過青年局整合資源，與本地產官學合作，讓高雄青年無後顧之憂、盡情發揮夢想，政府來幫助青年創業，當成家立業的靠山，期許他們落地生根與成長。

青年局將提供青年六大面向的協助，並由單一窗口負責辦理。 （圖片提供／高雄市政府新...
青年局將提供青年六大面向的協助，並由單一窗口負責辦理。 （圖片提供／高雄市政府新聞局）
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築夢踏實 創新高雄 友善青年三箭齊發

　　有別過往政府單位窗口眾多，申請耗時費力，青年局成立單一窗口，專門處理相關事務及創業資源，市府亦與高雄銀行合作，射出「招商貸款」、「青年商業貸款」、「低利首購房貸」金融三箭，編列3億元的預算及7.5億元銀行貸款，加上民間籌集資金，來幫助青年創業，成為堅強的後盾，建構對青創友善的環境，讓高雄找回北漂青年，留住有能力的人才。

高市府重視青年創業，因為年輕人有未來，台灣就會有未來，承諾市府會大力培植並提供法...
高市府重視青年創業，因為年輕人有未來，台灣就會有未來，承諾市府會大力培植並提供法律、會計、市場、周邊資源以及跨國運用等服務。 （圖片提供／高雄市政府新聞局）
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　　青年局表示，以co-working space概念為主構想，直接與青年對接，以開放的方式跳脫政府部門的框架，希望提供多元資源，如青年多元培訓、青年職涯發展、青年公共參與、創業資源整合及青創深化輔導等，讓青年局成為高雄青年在創業道路上的合作夥伴。

「2019未來城邦：高雄創新創業大賽KO-IN Dreamer ARENA」得獎...
「2019未來城邦：高雄創新創業大賽KO-IN Dreamer ARENA」得獎團隊除了贏得獎金，更能由專業輔導團隊輔導服務與進駐KO-IN智高點等補助獎勵，總價值高達百萬元。 （圖片提供／高雄市政府經濟發展局）
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發展智慧城市 打造高雄之光

　　不只協助創業，市府更強調新創科技的結合與運用；在「2019未來城邦：高雄創新創業大賽KO-IN Dreamer ARENA」決賽上，市長韓國瑜指出未來新創產業及市府的方向，像是經濟部中小企業處與市府聯手推動高雄智慧科技創新園區，加速邁向智慧城市、扶植前瞻科技應用，未來更會深耕在AI(人工智慧)、IoT(物聯網)、Blockchain(區塊鏈)和FinTech(金融科技)等智慧科技領域，進而育成新創事業在高雄落地發展，吸引全國創業有成或籌備新創的卓越團隊到高雄落地發展，讓高雄邁向智慧年輕城市，成為發展智慧應用的國際典範。

青年局粉絲團 https://www.facebook.com/Youth.Bureau.KS

洽詢電話：(07)582-1020

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.11】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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