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恐中症蔓延中亞：哈薩克抗衡中國的「天朝恐懼

永安鹽田地景 等待候鳥的季節

2019-10-16 09:30Takao樂高雄

【文/陳婷芳 、攝影/曾信耀 圖片提供/永安濕地生態教育中心】

　　揮別了燠熱的酷暑，秋涼的海風令人感受著這個季節最舒服的溫度。這一回，我們到了永安，遠離都市叢林的水泥高樓建築與行色匆匆的人群，到處都是魚塭聚落的濱海之城，這裡的人們吹海風、看水鳥，生活恬靜單純，彷彿呼應著這個充滿祝福意涵的地名，永保你一方安寧。

永安濕地已吸引約百種鳥類造訪，是保育類過境候鳥的中繼站。 (照片提供/永安濕地生...
永安濕地已吸引約百種鳥類造訪，是保育類過境候鳥的中繼站。 (照片提供/永安濕地生態教育中心)
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　　這一天，永安濕地生態教育中心解說員薛蕙禪和我們約定午後出發到永安濕地，避開了正午的大熱天，就能夠悠閒地等待海邊美麗的夕陽。

　　「以前我們常開玩笑說『這個鳥不生蛋的地方』，其實永安這裡的鳥類可多著了」，薛蕙禪指著2019年黑面琵鷺世界普查數量統計表，光在台灣就有2407隻，占全球半數以上，是第二名中國大陸的三倍之多。

　　永安是一個典型的靠海行政區，土地面積僅21.6平方公里，總共六個里，人口數約13000多人，主要產業型態從早期的鹽工再轉為漁民，俗話說「靠天吃飯，靠海生活」，就是永安人最寫實的詮釋。

祖厝壁畫是鹽田社區居民的生活日常。 （攝影／曾信耀）
祖厝壁畫是鹽田社區居民的生活日常。 （攝影／曾信耀）
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鹽田社區彩繪村好生動

　　「一般我們都會先到彩繪村，然後再走到永安濕地。」薛蕙禪以在地人的視角分享當地人的生活百態。永安鹽田社區彩繪村不失純樸的漁村風貌，更能享受真實日常的人情味。「你聞到香噴噴的味道了沒？應該是這戶人家的」，聽著薛蕙禪聊起街頭巷尾，生活情節生動十足，不難想像只要哪家媽媽做菜時，整個庄頭就會聞到飯菜香。

　　壁畫上有工人擔鹽、鹽警查緝的工作情形，在家門前曬魚乾的景象，還有理髮、賣豆花的，鹽田社區唯一一家柑仔店老屋前仍擺放著椅凳，牆上彩繪著左鄰右舍在這裡閒聊的情景，薛蕙禪回憶小時候，鹽田社區新興路上都是賣鹽、賣菜的小販，當年的菜市場是滿滿的庶民文化。

　　現在的鹽田社區，幾乎都是祖傳的老厝，薛蕙禪解釋，永安濕地這一帶以前叫做烏樹林，原來是曬鹽的地方，當初鹽工帶著家眷一起來，所以這裡幾乎都是台南北門移居過來的。

烏樹林製鹽株式會社辦公室為市定古蹟。 （攝影／曾信耀）
烏樹林製鹽株式會社辦公室為市定古蹟。 （攝影／曾信耀）
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　　根據記載，烏樹林鹽田開闢於日本明治41年（1908年），是由竹仔港庄張作舟邀集30多位庄民，圍築新打港海灘（現稱興達港）開闢出鹽田百甲，後來演變重組為烏樹林製鹽株式會社，除製鹽之外，兼營養魚和輕便鐵路。民國70年興達火力發電廠在這裡建廠，衝擊鹽場發展。民國73年台電取得烏樹林鹽灘土地，鹽場機能就此除役。

永安濕地賞鳥季coming

　　早期鹽田社區居民多在永安濕地從事曬鹽工作，永安濕地位置在已閒置的新港國小鹽田分校（現為永安濕地生態教育中心）對面。永安濕地再造以低度開發輔以減量設計手法，周邊的紅樹林是台灣最大片的欖李純林，而林投樹、苦苓樹（苦楝樹）、海茄苳都是日治時期生長至今的海濱植物，水岸邊的草本植被是耐鹽的蘆葦，在這個草澤裡面孕育多種野生植物，除了多達140種有紀錄的鳥類，還有兩棲、爬蟲、昆蟲、魚、蝦、蟹、螺貝等等。

(上)永達路、鹽保路兩地皆設有賞鳥亭。（攝影／曾信耀）(下)被喻為「候鳥界名模」...
(上)永達路、鹽保路兩地皆設有賞鳥亭。（攝影／曾信耀）(下)被喻為「候鳥界名模」的大紅鶴去年首度現身永安濕地，帶來驚喜。(照片提供/永安濕地生態教育中心)
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　　周邊的永達路、鹽保路分別設置賞鳥亭，是遊客最喜愛逗留之處，透過不規則高度設計的觀景窗，將濕地綠波倒影收入眼底，「永安濕地冬天風景特別美，拿一杯咖啡坐在賞鳥亭，五年前我就是這樣，從此喜歡上這裡」，薛蕙禪笑說自己因此受訓成為濕地生態解說員。

　　為了將濕地留給大自然生物，薛蕙禪提醒我們盡量保持低調，永安濕地至今仍保留原始瓦片池，遠遠望去看似平凡無奇的空地，當年都是覆蓋著成片鹽晶體，想像那白茫茫一片的畫面，彷彿皚皚白雪如幻似真。永安濕地裡還有一棟鮮為人知的古蹟建築，原來烏樹林製鹽株式會社辦公室座落其中，辦公室仿巴洛克式建築，屋頂及樓板融合日式建築風格，走訪至此倒也添了幾許思古幽情。

(上)消波塊彩繪出可愛的水鳥藝術裝置。(下)利用漁船彩繪的藝術裝置。 （攝影／曾...
(上)消波塊彩繪出可愛的水鳥藝術裝置。(下)利用漁船彩繪的藝術裝置。 （攝影／曾信耀）
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鑽石沙灣創意裝置藝術

　　喜歡小鎮輕旅行的人，不妨在C-Bike永安濕地站租借自行車，一路輕騎去鑽石沙灣。在海灘上盪鞦韆，坐在廢棄漁船裡野餐，欣賞由消波塊變身水鳥藝術裝置，處處都是生活創意。新港社區理事長蘇國禎是鑽石沙灣的幕後推手，從當初不被看好將一片雜草沙灘變成花園海灘，他透過農村再生，社區居民自行動員，開創社區新風貌。

　　「我們這片海邊是附近廟宇王爺生日時請水的地方(編按：請水是一種廟宇儀式)，四年前改造之後，有人就找不到了」，蘇國禎一席玩笑話裡，難掩成功的喜悅。鑽石沙灣海岸線將近3公里，為了維護這片沙灘，新港社區居民每隔一段時日就會一起來淨灘，難怪有許多外國人也愛上這片鑽石海。

八海鮮餐廳招牌菜，每一道都精彩。 （攝影／曾信耀）
八海鮮餐廳招牌菜，每一道都精彩。 （攝影／曾信耀）
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大啖海鮮尚青好好味

　　自從鑽石沙灣曝光之後，永安觀光旅遊熱潮逐漸增溫，讓當地美食街著稱的石斑路上的海鮮餐廳也有更多選擇。八海鮮餐廳位於永新漁港對面，有第一手最新鮮的魚貨，打開的冰櫃鋪著滿滿鮮魚，戴店長卻搖搖頭一邊說，「今天海象不好，這樣已經不是很多了」，小漁村在地餐廳實力真是「鮮」不可測啊！

　　永安是石斑魚的故鄉，石斑魚自然是當地美食的重頭戲，只要在海鮮餐廳都可以品嚐涮涮鍋、三杯、紅燒、鹽酥多種吃法，今年永安石斑魚節將於11月9日、10日兩天登場，海鮮控老饕可得好好把握機會了！

蘇國禎。 （攝影／曾信耀）
蘇國禎。 （攝影／曾信耀）
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帶路人

薛蕙禪：永安濕地生態教育中心解說員。

蘇國禎：新港社區理事長，榮獲漁業署全國十大模範漁民，創立自有品牌「蘇班長-安心石斑」。

• 永安濕地生態教育中心

地址：高雄市永安區鹽田里永達路81號

電話：（07）691-3037

時間：週三~週日與國定假日08：00～12：00、13：30～17：00,週一至週二休館。

• 永安鹽田社區彩繪巷

高雄市永安區新興路

• 鑽石沙灣

高雄市永安區石斑路（新港海堤）

• 八海鮮餐廳

地址：高雄市永安區石斑路486-1號

電話：（07）691-7659

時間：10：00～14：00、17：00～21：00，週一店休

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.10】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！
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