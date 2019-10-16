飛官皮雕師 玩皮人生超展開

【文/陳婷芳 、攝影/曾信耀】

從海軍航空隊飛行員到現在的皮雕師，袁子傑用具體行動詮釋夢想家的勇敢與熱情。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 「九三軍人節，大家同樂」，袁子傑在個人IG放上帥氣的軍裝照，現在的海翼皮革工坊袁師傅相貌和當年飛行員的英姿相差無幾，只不過添了幾分歲月沉澱下的淡泊自得，無論生活智慧、創作態度豁達而自在，如同皮革工藝在於剛柔並濟的領悟，在硬漢的外表之下，藏著一顆柔軟的心。

飛官的華麗轉身

訪談時，袁子傑不時會穿插一句「這就是軍人的個性」，從中似乎能揣摩他走過的路。從事皮革工藝創作之前，袁子傑是海軍航空隊飛行員，擔任機長一職，軍旅生涯接近尾聲時，也來到「知天命」的時候，他開始思考人生的下一步。他心有定見地表示，「當時我抱定一旦離開軍中，就不再從事飛行行業」。

退伍後，袁子傑時常騎重型機車，因為重機騎士多半喜歡酷炫的外套，配件也都是皮件為主，於是他從原本只是「玩皮」的念頭，慢慢地做出興趣，獲得不同以往的成就感。

美國西部牛仔一身馬鞍革，是袁子傑最喜愛的個性衣品。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 皮革工藝創作不被定型

談到皮革工藝，大家容易聚焦在皮雕上，其實皮革創作手法形式多元，包含皮塑、蠟染、烙畫等等，正因為非設計學院科班出身，袁子傑的皮革創作沒有框架束縛，自由不羈的想像力揮灑自如，也因此袁子傑的皮革工藝創作不被定型，勇於嘗試與挑戰，這種特質使他的作品表現變化豐富，兼具技術含量，還有收藏家對此深深著迷。

談到近期累積許多的烙畫作品，袁子傑還一邊開玩笑說，「烙畫需要一個鐵屁股」，烙是利用溫度，掌握與皮革之間的相對關係，如同寫書法一般，考驗創作者對筆尖彈性的感受，以及控制筆觸的技巧。烙畫可以很複雜也可以很簡單，「之前我畫過鍾馗，運用國畫十八描的技法」，跳脫刻板的西方皮革工藝風格，融合東方書法藝術創新呈現。

（左）結合窗花圖案設計的皮雕時鐘玩出新花樣。（右）皮革與陶土結合的陶杯創作，是袁子傑複合媒材的代表作之一。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 創作養分來自真實生活歷程

袁子傑的皮革工藝作品帶有濃厚的藝術性。在軍中長大，也在農村生活過，加上母親是排灣族原住民，所以他的成長過程，有原住民部落的回憶，有眷村小軍事化的生活，也有農村稻田間的兒時記趣，豐滿的生命歷程交揉成為創作的養分。

創作題材不限，袁子傑侃侃而談，但唯一偏好是馬鞍革，由於馬鞍革質地非常強韌耐用，常用於美國西部牛仔馬鞍、馬韁、槍套、帽子等用品。「一開始我的作品圖案素描簡單，線條複雜是後來演變來的」，尤其在複合媒材創作上，更開發出許多佳作，他不僅結合排灣族傳統十字繡工藝與皮革設計，相互襯托出圖騰藝術；也曾經花了一年時間，實驗皮革工藝與陶土結合的可能性；還有將皮革剩料擠壓、削磨做成玩具，「這台玩具車花了一個星期才製作成型，當時我在創作上遇到瓶頸，所以那個過程是很療癒的」，袁子傑的笑容，彷彿能讓人體會到皮革工藝帶給他心靈深處的飽滿與快樂。

海翼皮革工坊

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