體感嘉年華重裝部隊登場 2019 KOSMOS 最新最夯最酷炫等你來

【文/崔憶雲 、圖片提供/高雄市政府經濟發展局】

AR、VR、XR，一直不斷超越的體感科技，挑戰你的感官刺激，這一次將來到鳳山、旗山、岡山與海洋流行音樂中心，以貨櫃車的方式，裝載來自台灣各家科技大廠所提供的設備，讓民眾近距離體驗新穎的未來科技！

「體感重裝部隊」以貨櫃車形式結合多種AR、VR等互動科技，讓民眾可以就近體驗。 （照片提供／高雄市政府經濟發展局） 分享 facebook 從9月21日開始為期四週，每個週末假日和雙十節連假期間，重裝登場的現代科技貨櫃免費提供市民近距離親身體驗，最新的AR、VR和XR虛擬實境的探險，兼具娛樂和教育的體感科技，除了讓民眾見證現代科技的神奇發明，也讓台灣的廠商透過民眾實際參與遊戲的體驗，有更多元化的創新設計。

2019KOSMOS體感嘉年華活動是高雄市政府經濟發展局策劃，集結了資策會與台灣科技大廠Acer、hTC與仁寶等公司，以破天荒的模式公開展示最新穎的體感科技，並且打造了四台貨櫃。目前已於岡山壽天宮、旗山公共體院場、鳳山曹公圳廣場，進行3場展示。

Acer的學習王VR實驗場，模擬真實的化學實驗室。 （照片提供／高雄市政府經濟發展局） 分享 facebook 化學實驗安心玩 攀岩飛輪試膽量

體感科技虛擬實境的遊戲種類十分多元，本次活動所推出的遊戲項目，主要著重於年齡層較廣的主題，六歲以上的孩子都可以來體驗，例如Acer的學習王VR實驗場，戴上頭盔有如進入一間真實的化學實驗室，可以安全的進行各種國中化學實驗，不用擔心爆炸的危險，是很好的學習體驗。資策會的體感飛輪則結合心律檢測，並且讓體驗者感受5D的感官衝擊，騎乘飛輪的時候還可依個人喜好選擇場景，業者在飛輪前方設置一台小風扇，搭配不同的情境可以感受微風輕拂臉頰，嗅到花香或是聞到青草的味道，時而騎乘在海邊，時而又在田野或是山間，透過心律測量適時測得個人運動前後的相關數據，可做為健康促進的參考。hTC的FUN ZOO 則是讓玩家體驗丟拋式的感應器，是一種互動式活潑的遊戲設計。

仁寶提供的智能地墊，鍛鍊玩家的體適能。 （照片提供／高雄市政府經濟發展局） 分享 facebook 仁寶提供的設計是，可以有效地讓玩家鍛鍊體適能或是其他相關運動的智能地墊，透過精細的地墊感應，體驗者可以清楚知道自己的動作是否達到標準，就可以有效調整需要鍛鍊的部分，這是一項結合運動和科技的自我鍛鍊遊戲，不需要太大的空間就可以達到運動的效果。令人驚豔的遊戲項目還有攀岩的體驗，透過雙手在虛擬實境中做出攀爬的動作，搭配視覺和聽覺的效果，十足身歷其境，令人讚嘆不已。

現場吸引許多市民與學生參加，場面熱鬧滾滾。 （照片提供／高雄市政府經濟發展局） 分享 facebook 新穎科技重裝出巡 熱鬧市集親子同嗨

此次登場的四大貨櫃各自有不同的遊戲主題，每組遊戲可同時容納3至5人，遊戲時間大約10～15分鐘，在嘉年華廣場上除了貨櫃展示之外，還集合了三組街頭藝人穿插表演節目，胖卡點心車提供美食小吃，此外，參觀的民眾可以在現場彩繪打卡牆，拍照打卡並親自參與牆面的愛體感彩繪認證。趁著這個難得的機會，市民踴躍參與科技饗宴，一家大小利用週末到場體驗、同樂。

體感嘉年華

10/9-10/13海洋流行音樂中心海邊路(輕軌光榮碼頭站旁)

KOMOS體感奇點http://bit.ly/2lXAwb4