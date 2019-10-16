幸福的捧花──花椰菜

【文/Winnie 、圖片提供/路竹農會】

不說不知道，一說嚇一跳！原來高雄路竹是花椰菜的故鄉，70年代因有外銷市場，產量曾創下全台第一，還為台灣賺取相當可觀的外匯，尤其以外銷香港、日本為大宗。雖然花椰菜產量逐年萎縮，但在路竹種植面積仍有250公頃，年產量約6000公噸，居高雄市之冠，占全台產量的一半。

花椰菜採收期從每年十月至翌年二月，是冬天蔬菜的主角之一。 （照片提供／路竹農會） 分享 facebook 路竹所生產的花椰菜與番茄、雞蛋、虱目魚，還因此列為路竹四寶，打下北高雄農漁業命脈的紮實基礎，近年更在加州果菜運銷合作社帶領下，成功爭取成為公主郵輪蔬果供應商，也獲得國內大型生鮮連鎖超市供應商契約。

超級蔬菜營養UP

花椰菜有白花與青花之別，目前路竹市售白花品種有農65、38、70、50、45號，青花則以清華、冠軍、農42號為主力產品，由於南台灣氣候好，加上路竹土質是黏土，很容易涵養水分，適合花椰菜生長，耕地主要集中竹滬、一甲、蔡文一帶。花椰菜採收期從每年十月至翌年二月，在冬令時節蔬菜盛產期時，外型如捧花，新鮮的豐收傳遞當季的幸福。

「花菜」，有白花與青花兩種。 （照片提供／路竹農會） 分享 facebook 尤其青色花椰菜是富含多元營養素的超級蔬菜，被列為十字花科之王，只要切好煮熟，簡單的料理，就能攝取到豐富的維生素C，每日蔬果、均衡健康，今天就來點花椰菜吧。