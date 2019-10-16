悠遊城市裡的秘密綠境 中都濕地公園

被大樓圍繞的中都濕地公園，是城市裡彌足珍貴的綠意仙境。 （攝影／Cater） 分享 facebook 【文/Ruby 、攝影/Cater】

紅樹林蹤跡遍及台灣西海岸，只要仔細觀察河水與海水交接處，就能看見一叢叢的綠色植物，這些植物中有水筆仔、紅海欖、海茄苳或欖李等，不少地方還設置木棧道或步道，可以讓民眾走近觀察這些植物，瞧瞧水邊豐富的潮間生態，像是淡水紅樹林、新竹新豐、台南四草等，都是著名的觀賞紅樹林的生態區。比起郊區的紅樹林，高雄市區裡就有一處世界級的濕地公園，裡頭擁有多元的紅樹林生態，不用到太偏遠的地方，就能親近大自然，那就是「中都濕地公園」。

公園內處處都很好取景，走在小徑或吊橋上，隨手一拍也能拍出好作品。 （攝影／Cater） 分享 facebook 公園中有三座吊橋，民眾可以站在橋上觀察水面的紅樹林生態；還有中央生態橋與水岸景觀區，時有飛鳥掠過水面，輕巧停走在水岸邊，這裡鳥類眾多，像小白鷺、紅冠水雞、樹鵲及翠鳥等都曾現身，池底還有彈塗魚、招潮蟹，人們可以就近坐下，感受與自然零距離的親近。

被稱為世界級的中都濕地公園，曾獲得世界不動產聯盟FIABCI頒發的「全球卓越建設獎」的環境復育獎首獎，這座獎項被譽為是「建築界奧斯卡金像獎」，享譽國際。只要走進園區的步道，就能看見一棟外觀造型特殊的建築物──遊客中心，裡頭設置了簡單的展覽，並提供導覽解說，具備生態教育及生態監測的功用。

遊客中心有生態展覽，搭配木造建築的設計，更貼合自然景觀。 （攝影／Cater） 分享 facebook 正因濕地公園為生態復育的保護地，所有的人工建築設計都得融合大自然，連周邊的建築密度、高度都有特別規範，因此從公園裡望向西面時，那開闊一覽無遺的天空，蒼鬱秀麗的壽山景觀帶出起伏的山稜線，淡淡的雲層相互交錯，這種藍天綠意相互交織的美景，是繁華城市中最珍貴的綠境。

遊客中心有生態展覽，搭配木造建築的設計，更貼合自然景觀。 （攝影／Cater） 分享 facebook 假日來一趟中都濕地公園，吹風、賞鳥、在老樹下休憩，看著紅樹林生態，體驗人與自然共處最和諧的感動。

中都濕地公園

高雄市三民區同盟三路與十全三路交叉處