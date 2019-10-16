玩樂無極限 高雄來酷吧！

還在想假日去哪玩？什麼是最新的潮流趨勢?

全家老小都能同樂的節目?讓人熱血沸騰的活動?

呼朋引伴一起到高雄出遊吧！

照過來！照過來！《高雄來酷吧》雙軸線活動，滿足以上所有需求，好看、好玩、好有趣，要讓大家從2019盡情玩到2020。這次活動分為兩大主題，Light與KOOL，Light是由Life(生活)、Idea(點子)、Glory(榮耀)、Happiness(快樂)、Together(團結)，這五個單字的第一個字母組成；KOOL來自Kaohsiung(高雄)、Original(創新)、Open-minded(開闊胸襟)、Love(愛)這四個單字的第一個字母組成，在高雄主辦的活動，很酷KOOL！

Light系列主打節日慶典；KOOL系列帶來新潮有勁的體驗，從現在起到明年2月，一連串精采活動，陸續在高雄熱鬧登場，活動懶人包請上高雄市政府新聞局官網或「樂高雄」臉書查詢，咱們到時候見！

玩樂無極限 高雄來酷吧！ 分享 facebook Light系列活動

• 高雄金曲之夜演唱會10/9

• 國慶升旗典禮10/10

• 大樹舊鐵橋草地音樂會10/10

• 高雄左營萬年季10/10-13

• 2019高雄水陸戲獅甲11/16-17

• 哈瑪星文化×音樂祭11-12月

• 耶誕城12月

• 元旦升旗典禮109/1/1

• 2020高雄燈會藝術節109/1/29-2/9

KOOL系列活動

• 高雄體感嘉年華10/9-10/13

• 高雄電影節 10/10-10/27

• 2019眷村嘉年華10/19-10/20、11/2-11/3

• 高雄國際直線競速SDR 嘉年華10/25-27

• 客家婚禮‧客家宴11/2

• 2019台韓明星慈善棒球賽11/9

• 駁二動漫祭11/23-11/24

• 2020高雄馬拉松109/2/8-9

高雄市政府新聞局

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「樂高雄」臉書

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