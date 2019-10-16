飲食創作家江舟航 陪伴六龜孩子成長

【文/Winnie 、攝影/曾信耀 圖片提供/江舟航】

擁有多重身份的江舟航，是料理人，是日食生活總監，也是作家、電視節目主持人，同時身兼講師、評審。馬不停蹄地轉換各種身份的同時，江舟航為自己家鄉推動的六龜學童伴學計畫，在型男主廚光環之外，默默散播愛與關懷。

擁有多重身份的江舟航。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 土文青的型男主廚

來到江舟航位於巷道裡的老屋工作室時，他正在忙碌準備中秋禮盒預購訂單。在這不久之前，他才剛從日本大阪回來，緊接著十月又要參加瀨戶內國際藝術祭，談到接下來的計畫，還有進駐左營建業新村的眷村工作室、高應大的開課、六龜國小伴學計畫持續進行，以及新書出版等，難怪這位料理人用忙盲茫來形容自己目前的狀態了。

日食生活工作室轉型之後，以限定式的預購，為甜點注入更多美好的期待。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 工作室的餐桌上放著《土文青，洋菓子：書店頂樓的甜點師》，2015年12月出版個人著作，江舟航躍身為暢銷書作家。封面上的他騎著三輪車，正是日食生活的起步，「現在高雄餐車很多，五年前我應該是第一台吧」，從此各式講座、專欄邀約不斷，工作室現址也曾開設甜點店，結合料理烘焙課程、舉辦展覽及快閃私廚等相關活動。

看似經營得有聲有色，江舟航卻深深體會，無論個人或工作室，為了長遠著想，需要保持一點彈性，他決定重新調整甜點工作室型態，與固定餐廳及咖啡店合作甜點配送，也主打限定式的預購，「現在想要以舒服的方式，不必為了填滿蛋糕櫃上的品項一直推陳出新，把自己搞得壓力很大」。

六龜學童伴學計畫

這兩年，江舟航每個月都會固定回到六龜，「當初寫書時，我想過或許有一天會回到家鄉，教小朋友做烘焙」，在工作室成立之後，江舟航回到六龜高中演講，意外與故鄉重新連結，於是開始著手推動六龜學童的伴學計畫。

這個伴學計畫內容主要是一系列手作課程，以「金木水火土」五行概念為課程設計，除了有石雕、木雕、植物染、陶土之外，火的課程就是吃的，江舟航規劃了多堂有趣的課程，包括「我是小小作家」，讓小學童們分享餐桌上的家傳食譜；「我是有機小農」，帶小學童們走訪有機農場，認識慣行和無毒農法，瞭解食物里程的意義；還有「我是小小餐服員」、「我是小總舖師」等食農教育。

學童專心聽講。 （照片提供／江舟航） 分享 facebook 作家帶路尋找地方創生

去年第六屆華文朗讀節「作家帶你行─閱讀走踏」，江舟航帶著三十多位讀者出發到六龜小旅行，探訪過去成長的家鄉、熟悉的店鋪；今年高雄市觀光局「東高慢食旅」慢城市運動，他又再度帶領遊客，來體驗六龜在地人文風土。近年來，他多次受邀參與日本當地市集，並與在地工作坊合作，開設台灣小吃料理課程，甚至透露將進一步規劃與日本設計品牌合作，「我希望透過日本地方創生單位交流機會，把經驗帶回來給六龜當地年輕人，」江舟航說。

規劃並帶隊到六龜小旅行。 （照片提供／江舟航） 分享 facebook 公視「南部開講-在地旅行」節目中，江舟航一身輕裝介紹著，有兒時回憶的「六龜」與「內門」總舖師的故鄉，江舟航面對鏡頭早已不顯生澀，「看你在做甜點，好像很簡單？」聽到攝影師這樣問，他笑著回應，「我的工作就是要讓人家看起來覺得很簡單啊！」無論是準備工作室的甜點料理，為六龜學童備課，或寫書的田調採訪，這些實實在在的成就感，是江舟航繼續往下一個階段邁進的動力。