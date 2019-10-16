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宏裕行--全台首座花枝丸觀光工廠 傳奇海味從高雄出發

2019-10-16 09:30Takao樂高雄

【文/崔憶雲 、攝影/曾信耀】

　　高雄市前鎮漁港有觀光新亮點，「宏裕行花枝丸館」是全台首座花枝丸觀光工廠，佔地超過千坪，整棟建築既是一座高規格食品加工廠，也是宏裕行的企業總部，如今更是吃喝玩樂的好去處。

宏裕行花枝丸館為全台首座花枝丸觀光工廠。 （攝影／曾信耀）
宏裕行花枝丸館為全台首座花枝丸觀光工廠。 （攝影／曾信耀）
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　　成立已超過25年的宏裕行是一間專賣海產食品的公司，發跡於高雄市鼓山區的傳統市場，從原本賣澎湖海產的小攤子，一步一腳印走到今天，全台灣知名火鍋店的花枝漿、花枝丸，幾乎有一半以上都是來自宏裕行，堅持純手工撥花枝去殼取肉，製成的花枝漿自然十分黏稠，不用另外添加澱粉或是其他的化合物，也不用魚漿來充數，貨真價實口感Q彈，這是宏裕行受到高檔餐廳肯定的原因。

　　宏裕行的老闆林錫宏夫婦來自澎湖，深知各種海產的美味與知識，尤其林錫宏在年輕時曾做過廚師，不但會做各種海鮮料理，也很懂得吃，更喜歡研究各式海產加工品，最受歡迎的花枝蝦排就是他的傑作。老闆堅持食材原料品質，重視消費者權益，創業過程雖然艱辛卻經得起市場考驗，事業緩慢而穩定的成長，如今各式海產製品已行銷至廈門、上海、廣州和港澳等地，觀光工廠成立後則有助於台灣消費市場的成長，朝向多元化邁進。

花枝丸、花枝漿、花枝蝦排是最受歡迎的伴手禮。 （攝影／曾信耀）
花枝丸、花枝漿、花枝蝦排是最受歡迎的伴手禮。 （攝影／曾信耀）
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貨出去、人進來 觀光工廠好吃又好玩

　　「宏裕行花枝丸館」從傳統澎湖花枝丸攤販，搖身變成現代化食品加工廠，並且榮獲HACCP及ISO22000的國際食品認證，成功進入國際市場，就是不畏艱難，堅持品質把關，贏得消費者認同，口耳相傳成為最好的行銷。

　　高雄市政府海洋局建議地理位置極佳的宏裕行，不妨規劃一座觀光工廠，提供消費者和觀光客一個吃喝玩樂的好去處，也是響應「貨出去、人進來」的經濟政策，不僅將貨品外銷出去，也積極吸引遊客來訪，創造更活絡的經貿關係。

　　觀光工廠的設立以海洋意象為主體，一樓觀光門市陳列來自澎湖的新鮮漁獲、冷凍食品及伴手禮；「高雄海味」是來自高雄各漁港的海產；此外，也有自製的蝦餅、起司棒等。美食餐廳有個可愛的名字「深海堡堡」，提供自製的澎湖小卷麵線、海鮮干貝醬麵線、海鮮排漢堡等，未來還會將品牌開放加盟開連鎖店，因為這些美味的海鮮製品都是自家工廠生產。

位於3樓的觀光工廠透過精緻規劃讓遊客了解許多海洋生態的知識。 （攝影／曾信耀）
位於3樓的觀光工廠透過精緻規劃讓遊客了解許多海洋生態的知識。 （攝影／曾信耀）
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　　好玩的互動遊戲和多媒體展示是位於3樓的展示區，而花枝丸實際製作的生產線也在3樓，隔著透明玻璃可觀賞全部流程。在這裡有親子手作DIY教室，讓遊客可以一同體驗DIY手繪小船的樂趣。知識區則有十分豐富的產業訊息，也包括花枝的種類和海洋生物的簡介，同時，也有關於海洋生態的介紹，推廣海洋環境教育，用淺顯易懂的動畫和圖案，幫助小朋友建立相關的知識。

　　甫於9月初才開幕的宏裕行花枝丸館，已受到觀光業界及各級學校的關注，儼然成為高雄海洋意象的新亮點，連結了前鎮漁港和旗津海岸，躍身成為海洋主題旅遊的重要據點！

地址 : 高雄市前鎮區新生路240號

電話 : 07-8111319

賣場營業時間 : 週一至週日 09:00~18:00

深海堡堡及工廠參觀時間 : 每週二公休、最後供餐時間 17:30

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.10】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！
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