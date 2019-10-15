私藏電影景點—鳳邑舊城 文青趴趴走

【文/陳婷芳、 攝影/曾信耀】

走一趟鳳山巡禮，黃埔新村沉澱了幾代人的情感，打鐵街短短30公尺的文化地景，相對於大東藝術文化中心的綠建築，這些人、那些事都是鏡頭底下最美的故事。

黃埔新村位在俗稱黃埔軍校的陸軍軍官學校正對面，是全台第一代眷村之一。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 鳳山黃埔新村 眷村繼續傳唱光陰的故事

隨著城市發展，眷村生活形態像是留不住的故事，當人們談起眷村時，腦海中的記憶彷彿好遠又好近。2018年上映的青春愛情電影《鬥魚》，片中主角小燕子、于皓、阿奇、輝叔，他們的家以及撞球場等，一幕幕眷村場景全在高雄黃埔新村拍攝完成；全球暢銷遊戲改編電影《返校》今年九月全台驚悚上映，重回戒嚴時期的校園劇情，劇組也在黃埔新村取景。

黃埔新村位於陸軍官校正對面，主要出入口豎立門柱猶如一道任意門，「黃埔新村」四個字在白色油漆脫落斑駁的門柱上，盡顯時光留下的蒼涼痕跡。漫步在一陣寂靜中，竹籬笆裡的屋舍人去樓空，偶有發現紅色小門前的國旗迎風飄揚，圍牆裡的庭園老樹倒是茂密橫生，紅磚圍牆攀附著枝芽綠葉欣欣向榮，竟難得可以乘著光影去旅行。

當眷村的記憶慢慢消失在生活地圖中，黃埔新村登錄為文化景觀，並保留完整街廓，珍藏了那個時代的吉光片羽。

時光荏苒，眷村還在。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 可以這樣拍-黃埔新村

眷村是一個表現情懷很強烈的主題，取景時在前景利用國旗來表達逢年過節懸掛國旗的眷村意象，反而比起任何地標更有意義。

薄膜屋與X建築主題水面倒影，怎麼拍都美！ （攝影／曾信耀） 分享 facebook 大東藝術文化中心 幾何設計建築美學

大東藝術文化中心的戶外熱氣球不只是網美熱門打卡景點，也陸續成為電影、電視劇組拍攝場景，包括心理犯罪電影《失控謊言》與去年摘下金鐘獎戲劇節目導演獎的《翻牆的記憶》，試圖在題材與手法突破令人印象深刻。

緊鄰捷運大東站的大東文化藝術中心，結合綠建築概念，大量運用X主題設計在建築上，創造出嶄新的建築美學標竿。建築立面語彙以交叉編織型清水混凝土結構為造型主軸，透過橡木挑高大廳、薄膜構造及Low-E玻璃菱形帷幕，讓每個來過的人都能感受高雄鮮活的陽光。

草皮上可愛又療癒小羊，是藝術家蔡坤霖創作的「詩步領羊」。 （攝影／MOOK） 分享 facebook 整個園區設計意象強調自然元素，以半戶外建築空間與週遭生態系統結合，引入自然風的流動、錯落的光影、雨水與鳳山溪等水資源，營造東方禪學之美。內部設施多元完備，包括多功能演藝廳、視覺展覽館等，以及全台首座以藝術圖書為主題的圖書館，也可以走讀鳳山歷史教室、漫步鳳山溪畔，戶外草地藝術裝置由藝術家蔡坤霖所創作的「詩步領羊」（Spring），假日音樂會邀約好友相伴、家人同行，共度悠閒的樂活時光。

演藝廳及展覽館外觀為X型清水混凝土，搭配複層玻璃帷幕，令人有種在紐約時代廣場第五大道的錯覺。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 可以這樣拍-大東藝術文化中心

利用外牆清水模與三角形玻璃組合而成的幾何圖形，搭配慢速快門讓前景人物有速度感以減少外牆的剛硬感，巧妙營造猶如紐約第五大道，帶有時尚都會的街頭風景。

鳳山打鐵街上的打鐵店多以「信」字命名。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 鳳山打鐵街 千錘百煉的鐵打人生

打鐵師傅敲打著手上的各種刀具用品，就算攝影師相機鏡頭對焦在他身上，似乎絲毫不受影響，僅僅一刻鐘時間，耳邊始終圍繞著鏗鏗鏘鏘敲打聲、馬達運轉聲，這就是打鐵師傅的日常。

鳳山打鐵街位於東便門附近，是一條僅約30公尺長的巷道，也是早年唐山移民從高雄前鎮搭乘小帆船沿著鳳山溪上溯到鳳山城上岸的必經之地。老舊的招牌、紅磚的騎樓，恍如時間靜止的畫面，也成為愛情史詩電影《風中家族》取景地之一，以1949為背景，敘述國軍自中國撤退來台，一群彼此沒有血緣關係，卻因戰亂而命運相連的人，在新故鄉安身立命的過程，呈現台灣歷經60多年時代變遷，與現今眷民二代父祖輩的生命歷史交映相疊。

在農業時代尚未發產冶金技術時，打鐵行業十分興盛，鳳山高峰期曾有多達三十多家打鐵店的盛況，不過隨著技術的取代，傳統打鐵行業已漸漸式微，目前打鐵街上僅剩三家打鐵店繼續這個面臨失傳的夕陽工藝。走訪打鐵老街，一眼望去打鐵店多以「信」字命名，信興、信仁、信成、信利、吉川門口招牌褪色又黯淡，濃烈的懷舊情感湧上心頭，卻也深刻感受悵然若失，歲月有情，只是時光不在。

地址：高雄市鳳山區三民路44巷28號前東便門旁

信興鐵店老闆黃文男。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 可以這樣拍-鳳山打鐵街

打鐵最動人的莫過於老師傅那一雙「黑手」，透過鏡頭忠實紀錄職人的靈魂，利用鼓風爐搭配師傅的磨刀，把影像降低飽和度來表現出打鐵的歷史悠久。