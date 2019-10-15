一覽山河海—無盡的愛

【文/陳婷芳 、攝影/曾信耀】

青春校園電影在西子灣上演，壽山上、愛河畔尋找LOVE，在這座愛情的城市裡，愛很簡單，趁陽光正好，趁微風不噪，去見你想見的人吧！一起隨著電影場景，再次復習那些美麗景致。

一起在沙灘上寫下愛的宣言。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 西子灣沙灘 愛與青春的燦爛時光

「凝望著你清澈的眼睛，看見你奔放的心，渴望著熱烈的愛情，你牽著我走進了傾盆大雨......能不能牽著手永遠停在這燦爛時光裡。」這是榮獲金鐘獎戲劇節目編劇獎的《燦爛時光》劇中的插曲，描述著大時代的愛與青春，拍攝場景來到中山大學、西子灣，玩沙踏浪，那些年少往日情懷恍如昨日，溫暖如初。

從西子灣沙灘會館旁的停車場進入，登上海堤步道，走進這片南岬頭沙灘，視野開闊，柴山靜靜地躺在藍天之下，西子灣海域清晰可見月牙灣海岸線，沙灘平整潔淨，大人小孩玩水超快活，還有許多觀光客曬起沙灘日光浴。

柴山小漁港停泊著零星漁船。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 往中山大學文學院方向前進，從高處俯瞰西子灣，海面波光粼粼，猶似一片星海，宛如秘境。從柴山山海宮旁的小徑拾階而下，附近還有一處柴山小漁港，岸邊停靠了零星小漁船，寧靜的海灣擁有豐富的潮間帶生態，少了蜂擁而至的觀光客，保持著柴山難得一見的小自然風光，讓人可以安靜獨擁這片海潮之聲，黃昏時刻更是攝影師私藏的西灣夕照絕色美景。

西子灣沙灘如月牙彎彎。（中山大學校園內） （攝影／曾信耀） 分享 facebook 可以這樣拍-西子灣沙灘

蔚藍的天空、湛藍的水色，擁有渾然天成的大地色，南岬頭沙灘往柴山方向拍攝即可把月牙灣、中山大學及柴山一併帶進畫面裡。

LOVE觀景台將高雄港、市區收入眼底。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook LOVE觀景台‧壽山忠烈祠 鳥瞰高雄港景與市景

2015年上映的無厘頭爆笑喜劇《我們全家不太熟》，劇情描述天外飛來一個娃，宅宅變身超級爸。這部電影在高雄拍攝，包括忠烈祠的LOVE觀景台、中山大學的海景校園、六合夜市都入鏡，美麗的不得了。

高雄市忠烈祠座落壽山南麓半山腰處，前身是日治時期的高雄神社，戰後由政府改建為傳統中國宮殿式建築，從此地可鳥瞰高雄港、鼓山、旗津及高雄市區，四周風景秀麗，花木扶疏，蒼翠鬱茂，壽山景色映入眼底。

觀景台上的愛情條碼，是以32個國家「我愛你」文字，並擷取國旗顏色的創意製成的。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook LOVE觀景台設置在壽山忠烈祠牌樓一側，觀景台上的愛情條碼以32個國家「我愛你」文字並擷取國旗顏色，解構成愛情條碼的彩印玻璃，搭配白色海洋風的欄杆，夜晚時藉由燈光的透射幻化成繽紛彩線，充滿著熱帶南國的浪漫氣息。

在平坦草坡土丘上，還有一個愛情悄悄話的裝置藝術，這座以鋼管製成的傳聲筒，外表以白色透光沖孔鋼板包裝成LOVE字樣，讓情侶們能在童趣中表達愛意。

高雄市忠烈祠。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 可以這樣拍-高雄市忠烈祠

換個視角也能與眾不同，試著以逆光方式拍攝牌樓，利用樹葉與縮光圈來讓太陽形成星芒帶進畫面中，增加趣味性和想像力。

愛河是水岸綠帶、生態廊道。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 騎單車追星遊愛河

描述自行車手故事的賣座電影《破風》，劇中有大量場景在高雄拍攝，一幕男主角彭于晏、竇驍賽事受挫回到初賽地陪女主角練騎的場景，就在愛河蓮潭自行車道上，當時還因封街13公里拍攝比賽過程造成轟動，不少影迷也追逐偶像足跡騎單車漫遊愛河畔。高雄市自行車道總長突破一千公里，不僅全台第一，更曾被CNN評定為亞洲五大適合騎乘自行車的友善城市。

有「南台灣塞納河」美名的愛河，全長約12公里，且可連接蓮池潭及西臨港線兩大都會自行車道系統，因河川整治與綠美化而再造沿岸水岸休閒風情，東西兩岸各具不同情調。

高雄流行音樂中心成為愛河畔的新地標。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 西臨港線自光榮碼頭跨越愛河鐵橋，途經真愛碼頭、駁二藝術特區，並向西延伸可串連鼓山哈瑪星，向南至星光水岸公園，以六角形珊瑚礁屋頂設計的高雄流行音樂中心成為水岸綠帶的一大亮點。

愛河上的愛之船、貢多拉，讓人想起電影《情定日落橋》的經典台詞，「傳說中，只要在黃昏時刻鐘聲響前，在威尼斯的嘆息橋前擁吻，他們的愛情就能天長地久。」

站在愛河西岸拍照，將愛河東岸的85大樓及高樓林立的都會景色收入鏡頭裡。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 可以這樣拍-愛河

站在愛河西岸拍照，將愛河東岸的85大樓及高樓林立的都會景色收入鏡頭裡，等待時機讓渡輪進入畫面來切割愛河的水平線，讓畫面多一點趣味感。