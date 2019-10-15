他們眼中的高雄 高雄電影節

【文/蘇宇翎 、攝影/影一製作所股份有限公司、華映娛樂股份有限公司、高雄電影館】

高雄市政府在推動影視文化產業不遺餘力，近年來無論是電影、MV、影集或短片，眼尖觀眾越來越常發覺高雄的場景出現在螢幕前，趁著2019高雄電影節即將開跑，邀請近期到高雄拍片、並且即將上映的電影劇組人員及高雄電影館副館長，來談談他們眼中的高雄。

高雄台糖有專屬碼頭，是許多劇組喜愛的拍攝地點，這次《江湖無難事》也在此取景。 (照片提供/華映娛樂股份有限公司） 分享 facebook 《江湖無難事》導演高炳權：高雄的海港有令人感動的生命力

《江湖無難事》劇中講述著哥倆好本以為終於圓夢要拍電影，結果女主角意外身亡，只好拍成「一屍到底」，最後搞成被黑道圍事追殺的黑色喜劇。導演高炳權說，這次選擇在橋頭糖廠、高雄碼頭、和春戲院以及市區等散景來拍攝，其中還有一個隱藏景點是高雄糖廠碼頭，這是鮮為人知的台糖所屬碼頭。

因為這部片有幫派的氛圍，跟碼頭氣質相當符合，雖然北部也有不少港灣景點，但高炳權表示，基隆碼頭屬於悲苦感、細雨綿綿的天氣也不利拍攝；因上一部片《愛的麵包魂》也在高雄拍攝，對高雄特別有情感，高雄碼頭的那種遼闊、豪邁的感覺，讓他能感覺到南部人的旺盛生命力。

《江湖無難事》導演／高炳權。 (照片提供/《華映娛樂股份有限公司） 分享 facebook 高炳權提及，自己對這個城市的觀察，要山有山、要海有海，場景豐富多變，對劇組拍攝來說選擇性大。雖然這次在高雄取的景不多，但每次來高炳權都特別喜歡到鹽埕區吃鵝肉，或是來一盤南部特有的古早味番茄切盤，沾著醬油吃水果對他而言非常稀奇，百嚐不膩。

他直言，在高雄拍攝時得到許多官方的支持與資源，也很期待未來在高雄能夠有更多後期製作的資源，可以讓直接就地後製，製作出更多優秀的國片。

《返校》許多場景以黃埔新村、明德訓練班為主，帶出當時的時代氛圍。 （照片提供/《影一製作所股份有限公司） 分享 facebook 《返校》場景經理林俞均：人情味濃厚的好所在

林俞均認為高雄將眷村建築及氛圍保留得很完整，對劇組拍攝相當友善。 （照片提供/影一製作所股份有限公司） 分享 facebook 《返校》的劇情改編自赤燭遊戲製作的同名遊戲，是一部臺灣心理驚悚片，其中部分場景是在高雄拍攝完成，像黃埔新村、明德訓練班等；負責挑選該劇場景的場景經理林俞均指出，因為《返校》劇情需求，需要具有時代感的場景氛圍，雖然全台各地都有眷村，但高雄眷村氣息保留得很完整，古蹟維護上也非常盡心，這對劇組來說幫助非常大。

「台灣有一陣子很流行村莊彩繪，但對我們來說反而很頭痛，如果剛好拍片需要民國五、六〇年代那種純樸感覺，劇組的美術可能就要想辦法搭場景去改變彩繪花花綠綠的氛圍。幸好高雄的一些地方很完整保留，對我們來說相當方便。」林俞均認為高雄除了場景完整外，官方資源的大力支持也給劇組很大的幫助，只要開出場景清單，文化局的影視中心就會提供推薦名單，加上高雄捷運便利、吃住消費親民，對於一團七、八十人的劇組來說，是很友善的拍片環境。

林俞均還提及，在高雄拍片最難忘的就是市民的人情味，畢竟拍片難免會影響到居民，有趣的是，在這裡大家對拍片的接受度還滿高的，封街拍片還會獲得民眾的關注跟幫忙。

林俞均認為高雄將眷村建築及氛圍保留得很完整，對劇組拍攝相當友善。 （照片提供/影一製作所股份有限公司） 分享 facebook 高雄電影館副館長黃晧傑：既在地又國際

2019高雄電影節的主題為「狂戀世代」，本次選了許多跟「戀」與「愛」有關的影片，副館長黃晧傑笑說，藝術反映人生、反映社會，這也與近來社會氛圍、風氣有關，這次電影節中不僅有國外選片，也有一些台灣國片可以觀賞，像是子主題高雄拍中的《雄雞卡克》就展現出荒謬的喜感；《未來的衝擊》挑選在高雄煤場(編按：此場景僅做電影拍攝使用，不對外開放)拍攝，片中拍出復古又具科幻片的感覺。

高雄電影館副館長／黃晧傑。 （照片提供/黃晧傑） 分享 facebook 除此之外，在電影節開始前，也能在10/5～10/13這段期間到中山大學西子灣隧道觀賞高雄在地軍事故事《震洋特攻隊》，透過VR虛擬實境、浮空投影，感受一下身歷其境的影片故事。黃晧傑建議國慶連假期間，可以到駁二觀賞VR影片，這次將厲害的國際VR影片都聚集在高雄，戴上VR眼鏡與劇中的人互動，感受VR科技的魅力；接下來可以觀賞日本來的影片，或觀賞高雄拍首映及影展短片等，最後一天的頒獎典禮，能看到國內外影人聚集，讓高雄不只具有特色觀光，在文化與藝術上更能與國際交流，以不同的方式展現高雄之美。