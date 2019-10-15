安全飆車去！街頭國際04直線競速賽在高雄

引進國際賽事，透過資源整合，為高雄經濟創造另一片天。 （圖片提供／台灣賽車國際交流協會） 分享 facebook 【文/Ruby、圖片提供/台灣賽車國際交流協會】

羨慕新加坡、上海舉辦賽車賽事嗎？期待電視上看到的F1一級方程式街道賽事出現在台灣嗎？想要感受在街邊吶喊加油、近距離觀賞的激動心情嗎？現在都不再是夢想了。這些即將在10月25日實現，不只是「觀賞」，還能實際下場參賽，駕馭著賽車與速度一較高下。

市長韓國瑜的賽車初體驗。 （圖片提供／高雄市政府經濟發展局） 分享 facebook 2019高雄國際直線競速SDR嘉年華即將在世運大道及世運廣場舉行，這是台灣第一次有街頭國際04直線競速賽，本次由台灣賽車國際交流協會執行長林天華負責籌備，並邀請日本專業賽車裁判千葉信哉，及豐富賽車經驗的蕭品如擔任本次大賽的顧問，另外也同步邀請FIA中華賽車會認證的國內賽車教練與現役GT賽事賽車手黃晞展擔任嘉賓與表演賽車手，精彩可期。

嘉年華活動會在世運大道進行封街表演賽，預計有超過百輛車參加盛事，主辦場地附近會規劃為音樂、美食、汽車為主題的體驗區，有創意車隊大遊行、GT賽車選手體驗、趣味兒童卡丁車賽、汽車精品大賞、美食嘉年華等節目，希望透過這樣的活動，帶給高雄市、甚至全台灣一個專業兼顧安全與刺激的新型態娛樂。

本次賽事國內開放150個報名名額，也邀請到國外頂尖車隊參賽。 （圖片提供／台灣賽車國際交流協會） 分享 facebook 賽事由「台灣賽車國際交流協會」與「臺灣車輛職能發展學會」共同簽署產學合作MOU，弘達應用材料股份有限公司現場贊助。市長韓國瑜表示，透過國際賽事來到高雄，希望能整合各界資源，促進學術、科技、產業三方交流，吸引國際車手與相關產業鏈回台發展，帶動汽車工業提升，造就出更多的就業機會與商務發展可能，讓台灣成為一級棒的國際舞臺。