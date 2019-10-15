注入文化與觀光 打造國際城市在地化

十月是光輝歡慶的月份，對高雄來說也是注入文化與觀光的時刻，市長韓國瑜邀請大家掛上國旗，以飄揚旗海慶祝中華民國生日，當天在高雄展覽館前舉辦升旗典禮， 在連假時刻迎來各方旅人、歸國華僑，除了共同慶賀外，還能一覽高雄的山海河美景，像是被國際讚譽的中都濕地公園，走進國寶級紅樹林認識城市桃花源；也能到海邊走走，逛逛秋日的永安社區，體驗高雄海味旅遊，將高雄的在地特色觀光推向國際。

熱鬧、精采「高雄來酷吧」活動有兩大主軸，Light系列，有左營萬年季、戲獅甲、耶誕城、元旦升旗、燈會等各種節慶；KOOL系列包含體感嘉年華、動漫祭、棒球賽、直線競速SDR等，最潮、最夯的不同新奇體驗，包準讓你的玩樂行程表，從現在到明年初排得滿滿的。

高雄的城鄉特色還展現在「食力」上，像是前鎮有台灣首座花枝丸觀光工廠，圓滾滾的白色丸子一舉闖進國際市場；還有花椰菜的故鄉在路竹，是台灣最大產區，帶你一窺花椰菜的故事；同時透過直線競速SDR嘉年華與體感嘉年華，把國際最新技術帶來高雄交流，促進產業及經濟發展。

文化與藝術兼具的高雄電影節在十月登場，邀請近期在高雄拍片的影人分享他們眼中的高雄之美，也帶領市民重溫高雄電影場景，跟著電影場景拍照當男女主角。這次名人堂充滿藝文氣息，邀請型男江舟航分享他多重身分的生活，從料理人、日食生活總監、作家、電視節目主持人，他身兼講師、評審之餘還為家鄉推動六龜學童伴學計畫，一起來認識他的故事；職人大賞介紹了飛行官退役的袁子傑，他追尋理想並實踐在皮雕上，把藝術運用在生活中，一起到他的手工皮革工坊，欣賞他的創作吧！