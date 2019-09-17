楠梓綠色廊道 低碳城市綠洲

【文／陳婷芳 、攝影／曾信耀】

秋天到了，秋蟹兵團正在大舉出動中。大雨後走訪援中港濕地公園，紅樹林木棧道上方的葉緣不時滴著雨水，據說農曆六月至九月之間是兇狠圓軸蟹釋幼的時節，竟然還有可能巧遇護蟹過馬路的有趣情景。這趟與紅樹林近距離的接觸，化身為綠精靈，帶著你的好奇心一起來探索生物的奧秘。

位居交通要道的楠梓區，以往被劃定為加工出口區，轄區內還有被視為重工業經濟命脈的高雄煉油廠，以及與海軍軍事用地派遣任務相關，始終讓人停留在「功能性」的刻板印象。其實楠梓地理位置處於壽山與半屏山北麓，有楠梓溪、典寶溪、後勁溪流經，自然環境相當優越，楠梓舊名「楠仔坑」，也是因前清時期隨著墾拓先民沿著溪畔遍植楠木而得名。

援中港濕地類型以沿海養殖魚塭和潮溝的紅樹林為主。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 隨著海軍二代艦基地所建置的援中港規劃作為紅樹林濕地公園，成為高雄市生態濕地廊道中面積最大的濕地公園，也是北高雄最主要的濕地生態廊道。前身為臺糖西青埔掩埋場的高雄都會公園，利用十年時間綠化再造，也打造一座「不可能的任務」的綠色座標。原始林步道、清溪潺潺，連四季變化都鮮活了起來，昔日的楠梓早已改頭換面，彷彿重新遇見城市裡的世外桃源。

紅樹林復育有成

有別於高山森林的參天大樹，在成片紅樹林底下漫步走來，同樣享有樹蔭下的涼爽宜人，入秋後漸漸揮別了溽暑的躁熱，秋高氣爽特別適合來遊園踏青。「援中港濕地公園西區這邊，臺灣四種紅樹林都有。」臺灣濕地保護聯盟執行長李茂松帶領我們探索紅樹林，和臺灣其他區域紅樹林環境不同，這裡可以近距離觀察。臺灣濕地保護聯盟於民國95年認養濕地，海茄苳、水筆仔、紅海欖、欖李歷經十多年復育，已經成為茂盛的紅樹林。

海茄苳為主是重要的自然資產，濕地並同時復育水筆仔、紅海欖、欖李等。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 「最近都在辦理護蟹過馬路」，李茂松巡視著紅樹林周遭、一邊解說著。招潮蟹是援中港濕地公園的一大亮點，臺灣目前有十五種不同的招潮蟹，約占全世界招潮蟹種類的八分之一，在援中港濕地就能發現十種之多。

兇狠圓軸蟹抱卵雌蟹為了到海邊釋幼，趁天黑過馬路的生態奇景。 （照片提供／援中港溼地） 分享 facebook 李茂松提醒我們保持安靜，輕步移動，就為等待兇狠圓軸蟹爬出洞穴。兇狠圓軸蟹是台灣最大型的陸蟹，有著威武身軀與強壯螯腳，在援中港濕地初估就有八千多隻。兇狠圓軸蟹名字聽起來很嚇人，但當地人卻叫紅憨狗，屏東東港墾丁一帶則稱做憨仔，倒是添了幾分喜感，「以前這裡小孩常常把蟹抓出來溜螃蟹」，光是聽著李茂松的描述畫面都覺得很有趣。

賞蟹賞鳥好時節

「雖然招潮蟹全年都看得到，但兇狠圓軸蟹賞蟹期只有特定時間」，因為在繁殖期的兇狠圓軸蟹抱卵雌蟹會集體到海邊釋幼，由於受到潮汐與海水鹽分影響，抱卵雌蟹每年農曆六月至九月會從濕地越過提防道到海邊，月圓滿潮時是最佳過馬路的時機，並且多集中在晚上七、八點之間，透過兇狠圓軸蟹集體釋幼的生命旅程，一睹大自然的生態奇觀。

招潮蟹因以腐質土為食，紅樹林落葉是招潮蟹絕佳的食物，招潮蟹因此擔當起紅樹林最稱職的清道夫；而紅樹林伴生植物也愈來愈多樣化，如苦檻藍、苦林盤、黃槿等，是鷺科鳥類喜愛躲避、棲息、覓食的空間。

秋天過後就是紅樹林的候鳥季，除了十月有伯勞鳥來訪，大小中白鷺、栗小鷺、小鷺鷈、紅冠水雞、黃小鷺、夜鷺、蒼鷺、東方環景鵆、白頭翁、喜鵲也都是紅樹林的常客。

後勁溪溪畔自行車道。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 後勁溪藍帶新景點

高雄都會公園是臺灣首座都市公園，範圍以台糖青埔農場為主，面積廣達百公頃，橫跨至橋頭區，也是臺灣面積最大的都市公園，與後勁溪形成一處溪畔自行車道的生活休閒空間。

高雄都會公園。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 高雄都會公園旁還有一處青埔溝生態童玩公園，甫於近期完工的園區裡矗立著小木屋，草地上有可愛小人偶和昆蟲，提供了一處親子遊憩的新空間。這個公園是為了整治當地水質和排水問題而闢建，於是選定青埔溝排水設置現地水質淨化場，藉以降低污染量，有效改善後勁溪水質，並營造自然蜿蜒生態水池與溪流。

巷仔內的在地美食

想要嚐嚐在地人推薦美食，李茂松建議楠梓火車站周邊最能夠一網打盡，屬於巷仔內老饕級數的元泰燒肉飯，位在楠梓榮星市場旁，是名符其實的「小」隱於市，只要用餐時間必定湧現人潮。

燒肉鹹甜滋味挾著炭香。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 老店有著擇善固執的堅持，醃製的肉片經過木炭火烤後，鹹甜帶炭香，大碗燒肉飯50元銅板價簡直佛心來著，吃得飽也吃得巧，這是庶民美食始終令人念念不忘的人情味。

再來推薦楠都市場前的楠都芋冰城，四十多年老店有各式各樣冷飲、刨冰、豆花，紅豆豆花加上一球香蕉冰，八寶冰刨冰看起來也像冰淇淋，就連布丁冰淇淋也是配上一球香蕉冰，傳統的吃法對於追求新鮮感的新世代而言，反而成了IG美拍的另類創意。

古早味焦糖布丁配上香蕉冰，懷舊更加倍；八寶冰連擺盤都有自己的風格。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 看似平實的一天，原來已經記錄下招潮蟹各種驚奇歷程，多麼充實而豐盛。走出昔日重工業陰霾，楠梓的綠色生態，在氣候變遷衝擊的大環境，正為地球盡一份心力。

帶路人 李茂松

社團法人臺灣濕地保護聯盟執行長，是援中港濕地資深志工並擔任導覽解說，長年致力濕地環境保護，並投入生物多樣性調查。

►援中港濕地公園（西區）

地址：高雄市楠梓區提防道

電話：（07）591-0631

時間：平日需七日前事先預約，週六日09：00～12：00、13：00～17：00，週一休園

►青埔溝童玩生態公園

地址：高雄市楠梓區高楠公路與德民路交叉口

►元泰燒肉飯

地址：高雄市楠梓區楠都東街210號

電話：（07）351-4677

時間：08：30～20：00，週六晚上店休

►楠都芋冰城

地址：高雄市楠梓區朝陽路165巷18號

電話：（07）351-3798

時間：08：30～20：00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.09】