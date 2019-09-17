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手工製琴師的浪漫音符

2019-09-17 15:09Takao樂高雄

【文／陳婷芳、 攝影／曾信耀】

　　盤起一頭捲髮，戴著黑框眼鏡，漾起微笑有深深的酒窩，小明師傅看起來酷酷的外型，私底下聊起手工製琴時，他就像一個鄰家大男孩，把他喜愛手工琴的單純心情表露無遺。

設計原型類似提琴Stradivari的新設計。 （攝影／曾信耀）
設計原型類似提琴Stradivari的新設計。 （攝影／曾信耀）
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從音樂人的夢想裡萌芽

　　十年前陳瑞明從台北回到高雄，在當時根本是荒地的「手工製琴」這條路上默默耕耘，旁人對這個決定不免感到些許詫異，畢竟台灣音樂重鎮在台北，無論理想與現實都是最實際的考量。聊起北漂多年的生活經歷，小明師傅話鋒一轉，「高雄從來就不是沒有人才，即便台北需求是高於高雄，但我真的覺得在那個時候是需要有人做這件事」，如此傲骨志氣的一番話著實令人感佩。

　　由樂手進階成為匠師，多半都曾有過對音樂狂熱的心路歷程，「以前很熱血，夢想成為很棒的樂手，到世界各地巡迴表演，像獨立樂團一樣」，小明師傅笑著聊起那些年少輕狂的歲月。1994年他在樂器行打工，是通往手工製琴的啟蒙之路。

打造個人品牌設計

　　最初只是一時興起，將一把吉他全部拆解，螺絲、線路整理乾淨，然後再組裝，竟發現彈奏手感、音色都不一樣了，發覺這樣做真是太有趣了。「那時候不像YouTube有一些操作教學」，小明師傅僅能靠自學與練習來累積經驗，樂器行的一些瑕疵品全成了他的教材，可能是A的琴身搭配B的琴頸，從中摸索調整成一把可以使用的吉他。

　　小明師傅的手工製琴顯著突破在2009年，他跟著 Danny師傅修習，也確立自己未來的志向。從成立工作室（Hsiu Guitar Workshop），穩紮穩打建立業界的口碑，到目前正計畫推出個人品牌概念的手工琴設計，小明師傅拿出一把今年手工琴的新設計，設計原型類似史特拉迪瓦里琴Stradivarius，並解釋其對聲音的傳導暗藏更細膩的技術層面。

噴圖手法讓吉他造型更形出色。 （攝影／曾信耀）
噴圖手法讓吉他造型更形出色。 （攝影／曾信耀）
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手工製琴師的浪漫

　　近期一部紀錄片電影「製琴師與他的琴人」（Carmine Street Guitars）上映前，小明師傅應邀受訪，如同電影所傳遞老派的浪漫，「在我認知的浪漫，是看見你的作品代替你站在舞台上」，尤其當提到伍佰＆China Blue小朱老師演唱會上的Bass正是出自自己之手，「你知道上萬人看見、聽見他手上的這把琴，那種感覺真的無法形容啊！」小明師傅絲毫不介意瞬間變身成小迷弟的模樣。

粗胚塑型不將就，是對琴主負責的態度。 （攝影／曾信耀）
粗胚塑型不將就，是對琴主負責的態度。 （攝影／曾信耀）
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　　「我認為『會做』和『做好』是完全不同的事」，小明師傅對未來目標的輪廓愈來愈深刻，雖然手工琴終究是樂器，聲音是基本的要件，現階段他創作重心也慢慢轉向要求華麗感、精緻度，如塗裝技術等，並且期待更多人在舞台上看見自己的作品，「我現在才真正有一點點體會，『懂得』原來做琴是怎麼一回事了」，小明師傅謙遜的背後，是一個製琴師專注而追求「好還要更好」的信念。

Hsiu Guitar Workshop

地址：高雄市鼓山區鐵路街41號

電話：0931-872-650

https://www.facebook.com/hsiuguitar/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.09】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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