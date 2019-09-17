從頭吃到尾 台灣最早養殖魚種：虱目魚

捕撈虱目魚是高雄沿海魚塭的日常情景。 （照片提供／彌陀區漁會） 分享 facebook 【文／Ruby、 圖片提供／彌陀區漁會、Ruby】

車子行駛在養殖魚池邊的產業道路上，一池相連著一池，彷彿沒有盡頭似的，這是高雄沿海地區養殖業的日常風景，茄萣、路竹、彌陀、永安等區都不陌生。獨特的海味與鮮味撲鼻而來，在這些相連的池子裡，光是彌陀區就有三百公頃占地、養著營養豐足的虱目魚，年產量可達六百多萬斤。截至2018年的統計，高雄區虱目魚年產值約10億元，年產量及年產值均佔全國第2位，彌陀是高雄區虱目魚養殖的重鎮，素有「虱目魚故鄉」的稱號，加上虱目魚的經濟價值高，從魚頭到魚尾都能食用，還能延伸製成加工品，讓虱目魚料理成為南部餐桌上常見的菜色。

虱目魚是台灣人餐桌上常見的料理。 (攝影／Ruby) 分享 facebook 虱目魚的歷史可從明清鄭成功時期追尋起，至今已有三百多年的歷史，這魚的名字眾多，像是牛奶魚、國姓魚、塞目魚或海草魚都有人叫，甚至在《臺灣通史》中記載：「台南沿海事以蓄魚為業，其魚為麻薩末，番語也。」足見此魚是台灣最早養殖的海水魚種。南部養殖以嘉義、台南跟高雄為多，而高雄養殖採深水式養殖，更因地利緣故氣候較為穩定，收成穩定不易受價格波動，通常會在中秋節前後開始收成販售，海口人更會把虱目魚風乾後烤，別有一番風味。

（上）彌陀區漁會以「虱想起」為品牌，推出一系列虱目魚生鮮產品。（下）漁會另有即食零嘴產品，不用開火烹煮也能嘗到魚鮮味。 （照片提供／彌陀區漁會） 分享 facebook 庶民美食虱目魚 料理餅乾都好味

彌陀區漁會以虱目魚為產品並取名「虱想起」，有魚丸、虱目魚肚、虱目魚柳、虱目魚鬆、虱目魚飛魚卵香腸跟虱目魚黃金水餃等，品項豐富多元，也考量到虱目魚多刺的特性，特別販售無刺虱目魚，方便不會挑刺的人料理，相當便利。

另外，除了生食的產品線，還有可即食的「思慕‧魚」系列，將虱目魚做成餅乾，老少咸宜，像是思慕魚薯薯就是使用虱目魚肉加上馬鈴薯薄片，製作成薯條的造型，吃起來鹹香好味，一口接一口，打破大家對虱目魚的一般印象，相當值得一嚐。