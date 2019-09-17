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臺中新聞

比網紅還紅的Q版人偶

2019-09-17 15:09Takao樂高雄

【文／陳婷芳 、攝影／曾信耀】

　　看看迪士尼樂園、環球影城裡的漫威英雄，漫威迷為復仇者聯盟瘋狂朝聖；幾米公園向左走、向右走，走進繪本的國度裡；在動漫橫掃的人偶世界裡，比網紅還紅的Q版人偶，才是新晉的流量擔當呢！

　　講堂上的書生背誦著四書五經，有人卻打盹起來，找了空位坐，瞧瞧你隔壁的同學是不是這副可愛的模樣？！這時聽到知縣來了，門口前的官兵一聲威武喝令「肅靜」、「迴避」，不怕不怕！先來張自拍再說！

Q版人偶鳳山知縣曹謹蒞臨書院，你（＃）Hashtag了嗎！ （攝影／曾信耀）
Q版人偶鳳山知縣曹謹蒞臨書院，你（＃）Hashtag了嗎！ （攝影／曾信耀）
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　　已有兩百年歷史的古蹟「鳳儀書院」，是高雄近年來最夯的網紅打卡拍照景點之一，因為跟著Q版人偶逛古蹟，實在太促瞇了！這座全台現存最大的古蹟書院，簡直變身成Q版人偶的歷史現場，入口處就會遇見鳳山知縣曹謹蒞臨書院，一旁布置了鳳山牛墟市集，注意看看那些小動作，原來買牛的人可得先試牛力、摸牛齒；再往裡頭走，身形壯碩的武生正在練武，拉硬弓、舞刀及掇石，這廂正等著有人下場試試來比劃較量。

穿梭歷史時空兩百年，鳳儀書院講堂開課了！ （攝影／曾信耀）
穿梭歷史時空兩百年，鳳儀書院講堂開課了！ （攝影／曾信耀）
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　　興建於清嘉慶19年（西元1814年）的市定古蹟鳳儀書院，是臺灣現存書院中，年代最早且規模最大最完整的書院；2014年重新開館啟用後，以科舉考試主題展、講堂、學舍及逗趣可愛的公仔活化書院空間，甚至想走文青風路線，還可以穿上古裝一秒上演清宮劇，借位拍照來看看誰最搞怪。

地址：高雄市鳳山區鳳崗里鳳明街62號

電話：（07）740-5362

時間：10：30～17：30、週六日及國定假日10：30～18：30，週一休館

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.09】

Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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