臺日聯手 展出「跨海的鐵道技術」

【文／Winnie 、攝影／Yfung】

看看現在飛快的高鐵，已經是習以為常的行進動態生活風景，鐵路地下化也改變城市的市容，那些時光記憶裡的五分車、蒸汽火車，早已停駛的平快，是否曾勾起你的往事情懷？哈瑪星臺灣鐵道館攜手日本大宮鐵道博物館，透過200坪火車運轉實景，重現臺灣鐵道風華，來一場百年鐵道縱貫之旅。

臺灣第一座鐵道模型博物館，還原昔日的鐵道景色。 （攝影／Yfung） 分享 facebook 台灣鐵路近代化發展歷程

臺灣鐵道始於劉銘傳時代，日治時期，日本將鐵道建設列為治臺政策的重點，不到十年，便開通臺灣史上第一條縱貫鐵道，就此展開南北一日通的交通革命。即日起在駁二藝術特區的哈瑪星臺灣鐵道館，推出「跨海的鐵道技術－日本大宮鐵道博物館交流展」，聚焦臺日兩地在日本明治時期，因鐵路發展而成功踏入近代化的歷程。

《跨海的鐵道》展覽描繪日本第一條鐵道、鐵道技術的複製；從早期軍事便道輕軌最早完成的「打狗—台南段」，到後來的臺灣縱貫鐵道計畫，以及建置停車場與鐵道旅館；昔日的高屏溪舊鐵橋（舊名下淡水溪鐵橋），創下東亞第一大橋紀錄；而當時的阿里山森林鐵道，更是世界少見的艱鉅工程。

彰化扇形車庫是日治時期留下至今，為臺灣唯一保存的扇形車庫。 （攝影／Yfung） 分享 facebook 跨越百年鐵道實境之旅

拿著手機一路錄影記錄彰化扇形車庫情形，這時一列高鐵又發車了，鐵道迷馬不停蹄地追逐著。基隆北迴從港口向山，平溪、十分支線的天燈充滿小鎮風情，苗栗新竹海線的火車通過通宵海岸，彰化雲林一路延展集集、二林山線，屏東南迴是承接南部陸地、海上貨物的客運運輸核心，宜花東鐵道繞行臺灣的東北角，列車是一望無際的藍，盡覽太平洋的美麗景致。

臺灣東北角往宜花東，一覽太平洋海岸風光。 （攝影／Yfung） 分享 facebook 臺灣第一座鐵道模型博物館猶如乘著光影去旅行，12線鐵道、31款動態的臺灣火車、200處經典場景，還原彼時的鐵道景色，列車行經的軌道聲、月台的廣播聲、平交道的警示聲，館場內的燈光搭配著情景，時而忽明忽暗地變化，整體動態設計講究細節，讓人分秒都感受到真實的時光軌跡。

藝術家林子荃創作的「穿渡」中，以攝影機的觀景窗框，作為我們與土地的連結記憶。 （攝影／Yfung） 分享 facebook 「跨海的鐵道技術－日本大宮鐵道博物館交流展」展期即日起至2020年6月30日。

地址：高雄市鹽埕區蓬萊路99號（駁二藝術特區蓬萊B7、B8倉庫）

電話：（07）521-8900

時間：10：00～18：00、週五六日10：00～19：00，週二室內展場休館