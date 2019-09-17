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高雄吉祥物呆萌表情包實力圈粉

2019-09-17 15:09Takao樂高雄

【文／Winnie 、圖片提供／高雄市政府新聞局】

　　有萌就是任性！最近高雄最火熱的話題是「高雄吉祥物出任務」，連「開瓶蓋挑戰」也跟上流行，「來福」看到高麗菜就完全不按腳本，「高通通」一上場就先使個眼色「小朋友不要學」，「高雄五寶」看見罐頭秒變臉「冰的（翻桌）啦」，只有「高雄熊」熊掌一揮達成任務。偶像劇高顏值都比不上這一群「萌萌der」吉祥物。

高雄吉祥物人氣盤點一起來。 （照片提供／高雄市政府新聞局）
高雄吉祥物人氣盤點一起來。 （照片提供／高雄市政府新聞局）
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高雄吉祥物出任務賣萌揪一波

　　高雄市政府新聞局吉祥物柴犬來福日前亮相，慵懶呆萌的模樣，許多人立刻被圈粉，為了感謝廣大粉絲支持，來福揪團吉祥物好友秘密籌畫特殊任務，想跟粉絲來場別開生面的同樂會，「高雄吉祥物出任務」票選活動於是誕生，活動由農業局吉祥物「高通通」、觀光局吉祥物「高雄熊」、新聞局吉祥物「來福」與海洋局吉祥物「高雄五寶」，各自推薦了一個他們鍾愛的高雄私房地點，包含駁二、愛河、柴山、旗津，邀請民眾票選地點；並準備可愛禮物，包括「高通通毛巾」、「來福吊飾」、「高雄海味杯墊」和「高雄熊過夜包」等紀念品送給參與投票的熱情粉絲。

吉祥物家長們親自站台賣萌。 （照片提供／高雄市政府新聞局）
吉祥物家長們親自站台賣萌。 （照片提供／高雄市政府新聞局）
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吉祥物家長們站台拉票

　　票選活動期間，吉祥物使出渾身解數萌力大爆發，獅子座的來福最喜歡高麗菜，招牌動作就是愛狂抱別人大腿，「想打狗？看看主人好嗎？」，來福的名言根本就是鄉民臥底來著；雙子座的高雄熊是吃貨一枚，最愛旗津烤小卷，果然具備勝任高雄觀光大使的軟「食」力；農民節（農曆二月四日）出生的高通通，性格古靈精怪，招牌噘嘴笑，簡直就是各種賣萌的表情包；還有高雄五寶家族，有愛旅遊的鮪魚寶、最喜歡惡作劇的魷魚寶、超講義氣的秋刀魚寶、呆萌的虱目魚寶、肚子圓滾滾的石斑魚寶，吉祥物各具一身好本領。吉祥物的「家長們」高雄市政府新聞局長王淺秋、海洋局長趙紹廉、農業局長吳芳銘與觀光局代理局長邱俊龍也特別為自家吉祥物親自站台拉票。吉祥物帶起的萌經濟熱潮持續延燒，可愛、討喜、呆萌……各具特色風格的吉祥物帶給粉絲歡樂，也為城市帶來活力。

（上）貼紙、飲料提袋、不鏽鋼瓶、I SEE YOU馬克杯，有來福敲可愛。（下）高...
（上）貼紙、飲料提袋、不鏽鋼瓶、I SEE YOU馬克杯，有來福敲可愛。（下）高雄吉祥物出任務放大絕，專屬限定紀念品要送給粉絲喔！ （照片提供／高雄市政府新聞局）
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掏心掏肺拚人氣掏出專屬限定紀念品饗粉絲

　　9月上旬，活動票選進入白熱化，吉祥物們為了拉票，施展渾身解數、紛紛加碼，新聞局吉祥物「來福」提供來福小禮，包含來福貼紙、飲料提袋、不鏽鋼瓶等，只送不賣，要給投票支持「柴山」的粉絲們最實質、最窩心的回饋；人氣爆棚淘氣可愛的農業局吉祥物「高通通」力薦駁二，推出全新「高通通貼圖」以饗粉絲。「高雄熊」與「高雄五寶」則奮力賣萌，希望粉絲唯一支持愛河與旗津。

高通通推薦景點「駁二」獲得最高票

來福和新聞局長王淺秋一起愛的三連拍，超有愛der。 （照片提供／高雄市政府新聞局...
來福和新聞局長王淺秋一起愛的三連拍，超有愛der。 （照片提供／高雄市政府新聞局）
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　　「高雄吉祥物出任務！」票選活動於108年8月29日至9月6日進行，吉祥物所推薦的「駁二、愛河、柴山、旗津」都有各自的擁護粉絲，競爭激烈、票數相當接近，最終由高雄市政府農業局吉祥物高通通所推薦「好吃好玩通通都有」的景點「駁二」獲得最高票！包括來福、高通通、高雄熊、高雄五寶等吉祥物將在「駁二」萌力全開，藉由同樂會將歡樂帶給所有市民朋友。「吉祥物同樂會」最新活動訊息，請至活動官網或樂高雄粉絲專頁查詢。

2019高雄吉祥物出任務

https://2019khmascot.org/

樂高雄粉絲專頁

https://www.facebook.com/bravo.Kaohsiung/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.09】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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