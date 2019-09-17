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夏遊興達港 歡逛興鱻海事文化祭

2019-09-17 15:09Takao樂高雄

【文／Ruby 、攝影／Moshi】

　　興達港的海鮮遠近馳名，在地理位置上興達港屬於茄萣區，除了觀光用途外，亦能停泊遠洋漁業船隻，因此來漁港採買海鮮很適宜，能夠買到新鮮海味，對海鮮控來說真是大碗滿意。

興達港觀光魚市場是高雄台南買海鮮的好去處之一。 （攝影／Moshi）
興達港觀光魚市場是高雄台南買海鮮的好去處之一。 （攝影／Moshi）
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　　來興達港，絕對不能錯過興達港觀光漁市，從入口望去，兩旁林立的攤位讓人一眼望不盡，當季的鮮魚、蛤蠣、蚵仔、螃蟹、龍蝦、花枝、蝦子等，琳瑯滿目、應有盡有，無論是野生捕撈或養殖的，在這裡都能找到；還有各式各樣的海鮮加工品，像烏魚子、魚鬆、魚丸、黑輪也相當常見，許多攤販直接現打魚漿，川燙或油炸，撲鼻的香味誘人垂涎不已。

　　在這裡還有很特殊的景象，只要進到觀光漁市邊走邊逛，攤販們就會招手吆喝要大家試吃，「不好吃不用錢」，展現海口人的氣魄，也是對自家產品的自信，這樣一趟下來，不僅手上提袋多多，就連肚子也飽飽。

漁夫市集最當地 現撈現煮最美味

　　除了逛攤販外，若是想在當地直接享用海鮮料理，與親友品嚐新鮮合菜，不妨考慮興達港觀光漁市旁的漁夫市集。

旁邊的大發路觀光市場裡有眾多攤販，生猛海鮮、或魚丸、零嘴。 （攝影／Moshi）
旁邊的大發路觀光市場裡有眾多攤販，生猛海鮮、或魚丸、零嘴。 （攝影／Moshi）
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　　裡頭打造乾濕分離、熟食乾貨、生鮮水產的攤位規劃，有當天現撈仔的魚貨拍賣區、代客烹飪區、休憩座位區，遊客可以參與魚貨拍賣，將現買海鮮交由廚師料理，支付代客料理費用，就能直接跟廚師溝通料理方式，想清蒸、川燙、紅燒等等都有，讓海味直接下肚，一飽口福。

　　興達港區漁會將在9月14日於漁夫市周邊舉辦興鱻海事文化祭，以漁業觀光、海洋藝術特展、海事文化體驗、海鮮美食大賞四大主題為核心，其中最具代表性活動「金鑾宮媽祖遶境」更是茄萣區首次舉辦的媽祖海港遶境；活動重頭戲美食晚宴，今年以港口特色風景為亮點，首次在漁夫市集3樓戶外舉行，為了呈現海鮮最美味的口感，晚宴以日式料理為主，搭配廚師現場烹飪講解與賓客互動，藉由互動的過程讓用餐者進一步認識在地海鮮食材，及調理與品嚐的方式。

興鱻海事文化祭

日期：9/14 10:00-17:00

地點：興達港漁夫市集 (高雄市茄萣區大發路88號)

詳情可上臉書粉絲團搜尋「高雄市興達港區漁會」

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.09】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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