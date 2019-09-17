我和毛小孩有個約 寵物友善餐廳

【文／蘇宇翎 、攝影／Cater】

夏日炎熱，不如帶著毛小孩躲在寵物餐廳裡納涼；或想更深入了解毛小孩的話，也可以到寵物餐廳與毛小孩親密接觸，到寵物餐廳約會去！

近幾年大家對毛小孩的關注越來越多，不僅在飲食、作息起居上格外重視，毛小孩的情緒表現、社交關係也一一照顧到，寵物餐廳也從早期只是讓飼主帶毛小孩一起吃飯的地方，逐漸變成「友善寵物」的餐廳，讓餐廳的主體以「寵物」為主，無論在吃食或空間上，都以毛小孩為設計的出發點。

主人用餐時，狗狗就在旁邊等待；也可以幫狗狗點適合牠們食用的鮮食。 （攝影／Cater） 分享 facebook 當然，寵物友善餐廳不只是提供主人與毛小孩約會的新場所，有些餐廳本身也是中途之家，讓第一次想接觸毛小孩的人，或是無法飼養毛小孩的人，能利用來到餐廳的機會，更親近了解毛小孩，並推廣認養取代購買的觀念，讓善的循環生生不息。

Miss Pei Pei 寵物友善餐廳

帶著鄉村風的「Miss Pei Pei寵物友善餐廳」，白色與綠色植栽的外觀，舒爽中帶著親切感，推開門有一排低矮的小柵欄，用來阻擋毛小孩們暴衝，增加安全感，讓毛主人們可以好好用餐，而狗狗們能在室內安心玩耍。

經營者Pei姨表示，這家餐廳取名為「Miss Pei Pei」，是因為自己的姪女Pei Pei在十九歲那年車禍過世，由於Pei Pei喜歡動物，也曾經夢想過要開一家寵物餐廳，因此為了懷念Pei Pei，這家餐廳就這樣出現了。

為避免狗狗誤吞骨頭，因此店家花了十多小時熬煮雞腿，讓狗狗一咬就能入口即化。 （攝影／Cater） 分享 facebook 店內目前有四隻黑色店狗，分別是黑金梅、黑山竹、黑阿寶跟藍莓，每隻都是店裡的紅牌。有趣的是，Pei姨本來相當怕狗，因為自己孩子有過動的傾向，她看了研究報告，談到養寵物可以幫助孩子的情緒及行為，才開始試著認養，與狗狗相處，每天與狗狗相伴，深受感動。

來到這兒，狗狗有專屬的食物能享用，毛主人也能點喜愛的餐點，Pei姨說店內餐點都是每天新鮮現做，一點都不馬虎，希望大人與毛孩子都能吃得美味又健康。

高雄市左營區自由四路11號 (07)341-8237

11：30～20：00，公休日請見FB粉絲團

來到貓中途可以席地而坐，直接與貓咪接觸。 （攝影／Cater） 分享 facebook 養一隻貓吧。貓咪中途驛站

位在二樓的「養一隻貓吧。貓咪中途驛站」在高雄開業一年多，經營者小叭原本是臺中人，考量到當時臺北、臺中已有不少貓中途，因此畢業後先到高雄工作存錢，慢慢認識貓中途愛心媽媽，開設這間以貓咪為主的中途驛站，希望能用一己之力，幫助更多貓咪找到適合的家。

店裡目前收容約三十隻貓咪，採預約時段制，雖不限制小孩入場，但會嚴格控管小孩數量。這裡空間寬敞，規劃貓咪喜愛的貓道與跳台，來到這兒的人都能近距離與貓咪接觸，看著貓咪摩蹭、舔貓掌肉球的可愛模樣，實在非常療癒。若是想與貓咪互動，可以使用逗貓棒，或是購買肉泥、罐頭來吸引貓咪；店內也有甜點飲品可享用，一邊逗貓咪一邊品嘗店家製作的美味，悠哉度過好時光。

若是想要與貓咪互動，可以使用逗貓棒，或是購買肉泥或罐頭吸引貓咪。 （攝影／Cater） 分享 facebook 來到店內的客人，有些人想要認養貓咪，也有人雖然不能養貓，但很愛來到這裡陪伴貓咪，把這裡當成貓咪的樂園。小叭說，經營這樣的店需要許多耐心與愛心，支持她繼續努力的原因，來自於過去幫忙一百多隻貓咪找到適合的主人，看著這些貓咪在主人家耍大牌、當大爺的模樣，感覺對的事情一直做下去就沒錯！

高雄市三民區大豐一路433號2樓 (07) 381-8405

平日13：00～21：00、假日11：30～21：00，週二休

※入場請穿著襪子※