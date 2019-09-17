訓練師出馬 和毛小孩和平相處無難事！

【文／蘇宇翎 、攝影／Cater】

相愛容易相處難，情人都如此了，更何況是毛小孩呢？有請動物訓練師分享幾招，和毛小孩好好相處有哪些撇步。

選擇適當的玩具陪伴狗狗。 （攝影／Cater） 分享 facebook 狗狗訓練師 建立毛小孩獨立性很重要

東洋狗學校/陳正憲。 （攝影／Cater） 分享 facebook 從日治時期就負責訓練狗狗的東洋狗學校，目前由第三代陳正憲與陳坤成經營，以訓練狗狗的日常行為為主。陳正憲說，生活中常見困擾主人的狗狗行為，不外乎是狗狗吠叫、衛生行為跟亂咬等，根本的源頭大概可以分成三種：

一、在家亂吠、亂叫、亂尿尿

陳正憲表示，狗狗從小就要做好籠內訓練，要有規律的時間讓狗狗知道何時該待在籠內、何時外出，要有固定時間、地點上廁所，建立好主人不在身邊，也能自己待在家的訓練，才不會造成狗狗分離焦慮症，或是亂尿尿的習慣，不見主人就亂吠亂叫，引起他人困擾。

主人在家訓練狗狗時，可以用零食鼓勵、以言語警示，讓狗狗明白那些事可以做、那些事要注意。 （攝影／Cater） 分享 facebook 二、亂咬家具等

若主人陪伴寵物的時間不足，常常讓狗狗待在家裡、無法適當宣洩體力，很有可能家中的物品，就會引起狗狗的好奇心，為了打發時間或吸引主人注意，或許狗狗就會開始亂咬家具，因此解決問題的根本，除了要給予適當的陪伴外，也要引導狗狗玩耍的方式，與建立玩樂的遊戲規則。

三、在外易有攻擊性

同樣的，若是讓狗狗長期處在家中，較少到戶外與其他人或動物接觸，也會引起社會化不足或過度敏感焦躁的問題，很容易讓狗狗到外頭就亂叫、引發攻擊性；陳正憲建議主人，要適時讓狗狗外出，做好「減敏訓練」，曬曬太陽也可以讓狗狗適時發洩體力，肌肉也不會過度鬆弛而失了健康。

貓咪行為訓練師 打造安全感環境是關鍵

訓練師Miki說，飼主常見的困擾大概有這幾項：不在貓砂盆裡上廁所、會伸爪子抓人，以及兩貓之間的相處情形等。這些問題看起來好像都不同，其實仔細地追本溯源，發現最深層的問題都是「陪伴不足」，因此飼主應該先檢視自己陪伴貓咪的時間多寡、陪伴時是否用心與貓咪相處，而不是一邊滑手機，一邊敷衍安撫貓咪的心態；若是與貓咪陪伴相處時間足夠，再來分析每項情境可能產生的原因為何。

一、隨處上廁所

Miki建議飼主先觀察貓咪對目前使用的貓砂是否抗拒，貓咪的天性比較偏愛礦物沙，有時飼主會換成豆腐沙或其他，反而造成貓咪不愛進貓砂盆；另外貓砂盆是否夠寬敞，有些貓咪體型較大，若盆子太小會影響貓咪不愛進貓砂盆；飼主也要勤清貓砂盆，避免盆內過度髒亂讓貓咪逃離。

貓咪是很重視清潔度的動物，勤清貓砂是最基本的。 （攝影／Cater） 分享 facebook 若以上狀況都沒問題，但貓咪仍不愛進貓沙盆內上廁所，就得檢視貓咪是否有情緒上的問題，是否太少陪伴貓咪，導致貓咪產生錯誤行為來吸引飼主注意、或是在抗議飼主某些狀況了。

二、伸爪子抓人

爪子是貓咪身體的一部分，Miki認為主人要有足夠時間陪伴貓咪玩耍，並讓貓咪認識正確「玩具」，像是逗貓棒、鈴鐺球等，而不要用手或身體去逗弄貓咪，讓貓咪以為主人的手才是玩具，久而久之看到主人的手或身體，貓咪就會把這些當玩具了。

貓咪的天性就有狩獵本能，而被養在家中的貓咪，更需要選擇對的玩具來陪伴牠們，而非用手或腳陪牠們玩耍。 （攝影／Cater） 分享 facebook 三、兩貓相處

許多主人養了第一隻貓後，忍不住想幫貓咪找個伴。Miki建議，養第二隻貓咪的前提是，主人需要評估自己有時間陪伴貓咪，若是平時都很忙碌，還要再找第二隻貓咪的話，其實反而容易讓貓咪們在生活上更容易出現狀況。

Miki分享當家中要有新貓成員時，最好以「循序漸進」的方式來讓貓咪們互相認識，給彼此約一個月的時間適應，從隔房、隔籠、讓彼此的玩具或碗交換使用，互相熟悉氣味後，讓兩隻貓咪的碗越來越靠近，有助於兩隻貓咪互相接納彼此。