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領養不棄養 毛小孩鍾愛一生

2019-09-17 13:39Takao樂高雄

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

「尖尖準備回家囉！」造訪燕巢動物保護關愛園區的這天，為我們示範訓練的尖尖即將前往牠的新家。汪喵星球沒有離情依依，因為每隻毛小孩都帶上滿滿的祝福，讓（浪）愛伴行，請一起愛護流浪動物，善待毛小孩，支持認養代替購買、領養不棄養，讓愛不是口號！

小黑狗「尖尖」豎起耳朵尖尖的，已經準備要去新家囉！ （攝影／曾信耀）
小黑狗「尖尖」豎起耳朵尖尖的，已經準備要去新家囉！ （攝影／曾信耀）
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　　進入汪喵星球，先是看到櫥窗上寫著「我是你の寵物，而你～是我一生唯一♥の人」，在這個毛小孩比工作人員還多的園區裡，著實給人一種分外單純、溫馨的生活感。高雄市動物保護處分別在壽山與燕巢設置動物保護園區，燕巢動物保護關愛園區是目前全臺唯一符合動保教育及動物五大自由的流浪動物收容場域，希望能夠落實提升動物福利，提高空間周轉率，並且有效推動動物認養的目標。

燕巢動物保護關愛園區猶如一座繪本故事屋。 （攝影／曾信耀）
燕巢動物保護關愛園區猶如一座繪本故事屋。 （攝影／曾信耀）
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　　為了增加流浪犬認養率，高雄市動保處不只與民間寵物業者合作，透過公益櫥窗至今已被認養三、四百隻了，同時持續辦理假日認養回家活動，近期還開辦流浪特訓班，七月中旬甫結束的動保暑期營，全臺首創夜宿動物關愛園區更是報名秒殺，獲得熱烈迴響。

流浪特訓班帶牠們回家

　　「坐下、趴下、腳旁伴行、召回、等等」，看著訓犬師以嫻熟的手勢及手中的小零嘴就將本來非常躁動的狗狗教得服服貼貼的。高雄市動物保護處秘書郭明欽表示，「訓練的最終目的是希望狗狗受過基本服從訓練，當被領養之後，可以很快地融入家庭裡。」

坐下、趴下、腳旁伴行、召回、等等，狗狗特訓做到正確，就會給予獎勵喔！ （攝影／曾...
坐下、趴下、腳旁伴行、召回、等等，狗狗特訓做到正確，就會給予獎勵喔！ （攝影／曾信耀）
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　　燕巢動物保護關愛園區目前可收容四、五百隻流浪犬，主要先以挑選青少年犬隻訓練為優先，郭明欽指出，雖然一般民眾偏好領養幼齡犬隻，認為從小教比較聽話，但其實高雄市公立動物收容所內有不少受過基本服從訓練的成犬，比起幼犬穩定性更佳，也提早學習社會化，增加與人相處的信任感，更容易融入認養家庭。

陪伴是最長情的告白

　　關於「認養不棄養」，郭明欽特地分享了一對泰籍勞工夫妻的感人情意，高雄市動保處今年清查飼主登記時，無意中發現多年前受雇來台工作的那林和塔葳汪，因緣際會從動物收容所領養了一隻流浪犬，又好心收留工廠附近的五隻流浪貓，離台前不捨送人，花了近五萬元裝箱、運費，一起帶回泰國，真正做到「領養不棄養」，「其實我們更鼓勵爸爸媽媽帶孩子，一家人來認養寵物，因為心態重視，才會有責任感」，郭明欽說。

貓舍裡的喵喵和BOBO愛乾淨。 （攝影／曾信耀）
貓舍裡的喵喵和BOBO愛乾淨。 （攝影／曾信耀）
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　　隨著少子化社會議題發酵，毛小孩逐漸成為新型態的家庭組成份子，郭明欽坦言，現在年輕人養家不容易，但養狗狗貓貓相對門檻沒那麼高，所以年輕男女認養毛小孩比例的確有逐年攀升的趨勢；同樣地，不只有少子化現象，現代人壽命也愈來愈長，毛小孩是許多年長者生活上的陪伴，針對長照推動也是有效益的輔助方式。

汪喵星球歡迎光臨

　　來看看毛小孩靈動的眼神、愛笑的樣子，真是惹人憐愛！「大家好，我們是活潑超有元氣的汪星人和文靜的喵星人」，高雄市動保處每月都會公告收容動物推薦認養，凡年滿20歲並攜帶身分證就可以認養回家，還能免費植入晶片、施打狂犬疫苗，長大還能免費為寵物進行絕育。

　　在這座綠建築標章的園區裡，環境整潔，連空氣都很乾淨，不只室內設置行為運動場，戶外草皮還有寵物公園。在汪喵星球特派員小傘帶領之下，整座園區也像是一座繪本故事屋，「我們不需要一座六星級的動物集中營，或蓋一個眼不見為淨的動物垃圾處理中心，因為我們知道動物需要什麼，以及我們可以做什麼」，最重要的是期待友善動物氛圍，可以擴散到下個世代及下下個世代。

• 壽山動物保護教育園區

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

時間：（07）551-9059

開放時間：09：30～12：00、13：30～17：00，週一及固定假日休園

• 燕巢動物保護關愛園區

地址：高雄市燕巢區師大路98號

時間：（07）605-1002

開放時間：09：30～12：00、13：30～17：00，週一、日及國定假日休園

官網：https://livestock.kcg.gov.tw/

臉書：https://www.facebook.com/klhii/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.09】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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