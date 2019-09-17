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高雄庄頭藝穗節 相招來看戲

2019-09-17 13:39Takao樂高雄

【文／Ｗinnie 、圖片提供／高雄市政府文化局】

　　高雄庄頭藝穗節從2011年舉辦以來，一直獲得熱烈迴響，庄頭歌仔戲總是人氣爆棚，還有兒童劇、音樂會等，厝邊頭尾相招來看戲，今年高雄庄頭藝穗節就在老歌點唱機開唱下，揭開了序幕。

最受孩子們喜愛的庄頭兒童劇，台上台下歡鬧成一片。 （照片提供/高雄市政府文化局）
最受孩子們喜愛的庄頭兒童劇，台上台下歡鬧成一片。 （照片提供/高雄市政府文化局）
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庄頭歌仔戲接力擂臺

　　邁入第九年的庄頭藝穗節，持續將演出能量綿延傳遞至高雄各地區，讓非市區民眾能夠就近在自家庄頭、廟埕、學校、活動中心等熟悉的場域，免費欣賞精彩演出；今年從八月到十月的每個週末，把歌仔戲、親子劇、音樂會、豫劇等多元藝文表演節目，帶到大高雄26個行政區演出，讓表演藝術貼近民眾，體現文化就在生活中的意涵。

高雄庄頭藝穗節來到庄頭廟埕、學校、活動中心，相招來看戲。 （照片提供／高雄市政府...
高雄庄頭藝穗節來到庄頭廟埕、學校、活動中心，相招來看戲。 （照片提供／高雄市政府文化局）
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　　熱鬧滾滾的庄頭歌仔戲，今年由春美歌劇團、明華園天字戲劇團、勝秋戲劇團、明華園日字戲劇團、尚和歌仔戲劇團等在地五大劇團的天王天后共同領銜演出，包括媽祖傳、哪吒伏龍、啞巴告狀、猩猩膽等共21場經典劇碼；今年更邀請薪傳歌仔戲劇團，精心策劃了一場輕喜劇，《花田錯》中因為陰錯陽差，發展出一連串詼諧逗趣的劇情，在週末放鬆心情來看戲，讓你笑到嘴角失守。

來聽高雄市管樂團演奏咱的年代咱的歌。 （照片提供/高雄市政府文化局）
來聽高雄市管樂團演奏咱的年代咱的歌。 （照片提供/高雄市政府文化局）
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親子劇與音樂會一起闔家同歡

　　庄頭親子劇的九場演出，除了首度邀請臺灣第一個用歌仔戲與東方文化說故事的風神寶寶兒童劇場，以及由臺灣豫劇團帶來有口皆碑的兒童豫劇，豆子劇團、蘋果劇團、表演家合作社等三個高雄傑出演藝團隊，分別帶來《傻豆騎士》、《英雄慢半拍》、《小人物狂想曲》等現代戲劇，感染冒險歌舞劇的歡樂氣氛，一起來搞笑。

　　喜歡音樂的同好更要親臨現場感受庄頭音樂會，今年七場的庄頭音樂會集結了音樂劇、管樂、打擊樂及古典樂等不同類型的演出。高雄市管樂團將演奏咱的年代咱的歌，一同重溫美好年代的懷念金曲；新古典室內樂團的魅音美聲星光夜，動人旋律將迴盪在那瑪夏幽林穹谷間。

　　即日起至十月的每週末晚間七點三十分，高雄ㄟ庄頭就是作夥幸福相聚的舞台，厝邊頭尾相招來看免費演出。

2019庄頭藝穗節 https://bit.ly/2OBLW2h

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.09】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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