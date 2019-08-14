曾經的驛站 重新遇見甲仙

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

曾經一說起甲仙，讓人聯想的是香Q的芋頭，八八風災過後，甲仙喚起的是小林村的災後記憶。莫拉克颱風發生迄今十年過去了，甲仙商圈觀光旅遊慢慢回溫中，甲仙的貓巷、香草園，也帶動從產地到餐桌的食物旅行。正如同在甲仙拍攝的紀錄片《拔一條河》，你必須參與，最壞的年代才有可能變成最好的年代。

紫色橋身的甲仙大橋，是進入甲仙的地標意象。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 一直以來，甲仙是南橫公路進入山區的門戶，在地理位置上具有重要的交通樞紐地位，也因此甲仙很少成為主要景點，而是一個中途驛站。在交通不便利的年代，從城裡往返寶來、那瑪夏，都得在甲仙留宿一宿，甲仙早期就是停留過客的地方。

族群文化大融合

甲仙的地理位置深深影響這個地方的歷史脈絡，無論農業、經濟型態、文化藝術都因人的遷徙而帶進來，甲仙就是一個典型的移民社會。統帥芋冰城老闆陳敬忠聊到自己家，就有閩南、客家、平埔族血緣關係，但這裡最早真正的原住民其實是那瑪夏卡那卡那富族的領域。乾隆年間，有位名為甲仙的人來這裡開墾，自此開啟甲仙文化大融合的面貌，甲仙地名也由此人名而來，甚至在當地有名望的人士名字稱謂後面都會加上「仙」以示尊敬。

甲仙分駐所前的百年樟樹。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 現在的甲仙大多是日治時期奠定下的基礎，由於日本人需要大量樟腦油以作為國防工業用途，大舉進行森林開發，當時最早開採樟樹的區域就在甲仙，並創立台灣製腦拓殖會社，和安老街上的旗山分局甲仙分駐所前有三棵茂密的百年樟樹，是1907年移植在此，回顧四社事件、甲仙埔事件、礁吧哖事件以及小林抗日事件，平埔住民為了守護原始森林，一再抗爭以阻止日本官方掠取樟樹資源的悲壯與滄桑，老樟樹盡看在眼裡而更顯沈默。

甲仙老街是日治時期所規劃的都市計劃。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 貓巷尋找兒時回憶

甲仙商圈太容易吸引觀光客，反而對甲仙停留在很表面的印象，陳敬忠帶著我們依照甲仙不藏私生活圈地圖散步趣，甲仙貓巷幾乎是遊客必訪景點之一，如果以為只是彩繪村風潮的社區營造，那麼一定要來聽聽當地的故事。

漫步甲仙和安老街上，不見人群熙來攘往，歲月刻畫留下了一抹沈靜日常。甲仙在日治時期就有都市計劃，街區路口之間都是100公尺，貓巷所在位置是林森路40巷，正好是甲仙正中心點，以甲仙郵局為界，街區分南北，70、80年代甲仙士農工商很熱鬧，整條街就是市集。

橘貓信差來送信囉！ （攝影/曾信耀） 分享 facebook 由甲仙在地居民與學校打造出色彩繽紛貓咪主題巷弄，沿著「橘貓信差」造型郵筒進入甲仙貓巷，掛滿巷道裡的彩色小雨傘，簡直成了天空調色盤，貓捉老鼠、橘貓送信，總舖師貓、啦啦隊貓緊跟著淘氣登場，滿滿童趣寫生。

「這條巷子是每個甲仙小孩共同的記憶，」陳敬忠說。和安老街以前都是做生意的人家，每當家中孩子放學時，就會叫小孩去後面玩，就是指這條貓巷。那時候小女生玩跳格子，小男生追逐打鬧，然後一群人就去附近吃冰、買麵包，跟著陳敬忠的描述回到小時候，彷彿也能夠感受那份天真裡的快樂。

貓巷天空小雨傘，五彩繽紛像極了童話。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 老街老店說故事

甲仙老街短短300公尺，早期有三家旅社、兩家酒家，飯桌仔、餐廳七、八家，坮榮大旅社、明山冰菓室舊招牌還高掛著，贊生堂藥房頂著百年老店光環，錦昌超市從日治時期開始經營的商店，每次出城就會受託買辦帶貨，大概算的上是最早出現的宅急便了。

陳敬忠還特別建議來甲仙最好一大早來體會當地的早餐街文化，早餐街範圍在林森路與和安街十字路口，「這也是我們出外遊子共同的回憶」，燒肉三明治、蛋捲、米糕、肉丸、小籠包、潤餅、煎餃、煎包、麵攤多種小吃聚集在此，平時老人家早起去山上工作，孩子們趕著上學，攤位前大排長龍是稀鬆平常，甚至有時早上七點多就賣完收攤了。

甲仙芋筍節好好食

甲仙每年最重要的盛會「甲仙芋筍節」，今年將在8/31、9/1兩天登場，說來有趣，芋頭和麻竹筍都是甲仙的外來文化。甲仙最早的芋頭種是客家人帶進來的，芋頭是很容易生長的農作物，即便甲仙沒有水田，農夫們就在山坡地隨便種、隨便長，由於芋頭可充當主食，具飽足感，營養成分高，一旦家裡沒有米飯，媽媽們就煮芋頭和地瓜來替代；而採用芋頭製成的芋仔冰、芋泥餅、芋頭酥、芋粿、芋酥條，更成了遊客先入為主的甲仙伴手禮印象了。

後來嘉義阿里山系一帶的人也往南開墾，與阿里山竹筍系出同源的麻竹筍在甲仙廣泛種植，另外甲仙山稜線最容易受風的地方就栽種梅樹，原來甲仙芋頭勝在名氣，然而麻竹筍和梅子占全台五成產量，才是養活甲仙最重要的產物。

來到芋之鄉，一定要嚐嚐採用芋頭製成的各種美食。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 從產地到餐桌反璞歸真

歷經一場風災重創，甲仙在緩慢復甦的過程裡，間接重拾了反璞歸真的生活真諦。其實甲仙出產的農作物非常豐富，但多數來自小農耕作，在甲仙可真切體會落實食物里程的概念。在地老字號的皇都飯店推薦的青椒山豬肉、甲仙芋頭丸、麻筍玉骨湯、炒鮮時令菜，在地小農將當日收成供應給餐廳，最真實地呈現從產地到餐桌的美味料理。

陳家香草友善農園清新幽靜，令人放鬆。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 從和安老街往竹山巷慢慢散步到陳家香草友善農園，皇都飯店主廚陳誌誠利用閒暇時間整理出這片香草花園，而且開放給遊客自由入園，無拘束的深呼吸，享受香草園的芬多精，並供應自助式香草茶包，這時候沖一壺茶，在樹蔭下乘涼，多麼清心悠閒。

沒有名山秀水的大自然禮讚，甲仙難得的是人文交會的溫暖故事，老街、老店、老照片、老味道，這是你不曾遇見的甲仙，一定要來走走！

帶路人陳敬忠 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 帶路人 陳敬忠

甲仙老字號的統帥芋冰城老闆，同時是南橫三星JSP區域聯盟理事長，曾出演甲仙紀錄片《拔一條河》。

Information

►貓巷

地址：高雄市甲仙區林森路40巷

►統帥芋冰城

地址：高雄市甲仙區西安里文化路52號

電話：（07）675-1256

►皇都飯店

地址：高雄市甲仙區中正路7號

電話：（07）675-1461、675-2461

►陳家香草友善農園

地址：高雄市甲仙區竹山巷18-3號

電話：（07）675-1461、0939-270-856