芭比設計師 玩出一片天

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

依約來到劉懿衛的工作室，這間隱身在高雄路竹不甚起眼的巷弄老屋，滿屋子裡都是芭比娃娃。劉懿衛是美國芭比娃娃公司授權的正式芭比設計師中，台灣唯一的設計師。

劉懿衛是台灣唯一芭比設計師。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 芭比設計靠靈感

劉懿衛從成大中文系畢業，退伍後從事教職，看似八竿子打不著的經歷，他卻因為和家中兩個姐姐的成長過程一起玩芭比娃娃，從小就有很多芭比娃娃收藏，在娃娃世界擁有天馬行空的想像力，讓他從一開始抱持好玩設計芭比娃娃衣服，即便沒有設計美術基礎，初出茅廬便嶄露絕佳天賦。

有著金牛座欣賞美麗的事物與敏銳的洞悉力，劉懿衛似乎天生就適合設計，投入芭比娃娃設計十多年來，他依然保持豐沛的熱忱和興趣，也因為非學院出身，他設計的芭比娃娃，更多來自於自身的靈感，一直以來他隨身攜帶小冊子，以便記錄下突發奇想的靈感。

芭比娃娃服裝、妝髮設計帶動時裝週流行趨勢。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 日常穿搭設計成主流

玻璃櫥窗裡展示著CHANEL、Burberry芭比娃娃，比起紐約、倫敦、米蘭、巴黎四大時裝週毫不遜色，劉懿衛說：「芭比娃娃設計其實比時裝流行提早得更多，甚至還會帶動潮流」，例如兩、三年前開始流行的芭比妝，就是從芭比娃娃來的，今年更有芭比粉流行色回潮的趨勢。

現在芭比娃娃衣服配件走向人性化，回歸現代人日常的穿著，相較以往芭比娃娃服裝大多是具年代感的宮廷禮服或蛋糕裙，如今愈加重視設計師的個性表達。芭比娃娃設計與時俱進，除了走各星光大道的高級訂製服，連泳裝設計也愈來愈有看頭，劉懿衛所擅長的泳裝設計至今仍一枝獨秀，芭比娃娃也不再只有金髮白妞，有著各色人種，兩年前更首度嘗試推出胖芭比系列。這個年代，對美不再只有單一標準，女孩們可以恣意生長，變成自己喜歡的樣子。

從服裝到妝髮一手包辦

選擇布料材質、剪裁、縫紉到完成，劉懿衛手巧又細膩。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 設計芭比服裝得從畫手稿、打版開始，選擇布料材質、剪裁、縫紉到完成，劉懿衛坦言自己完全門外漢，也沒有拜師學藝，起初是從收藏的娃娃依樣畫葫蘆，以及從生活擷取的靈感，當時在部落格秀出作品，很快地就被美國芭比公司納入旗下，成為正式的設計師。

「這台裁縫車是阿嬤留下來的」，劉懿衛將路竹老家打理成個人工作室，很難想像這些細緻的芭比娃娃服裝，出自這個大男孩之手，還包括幫芭比做頭髮、搭配包包、首飾，劉懿衛拿起畫筆，專注地為芭比眉線托尾線，屏氣凝神之後，才說了一句，「這真得很難」。

坐回裁縫車前，劉懿衛繼續手邊的藤編包車縫，他說，自己一年平均製作90至150款服裝，多半是憑空想像設計，有時一天就可以完成兩、三套，沒靈感時，也可能兩、三天都沒成品。隨著歲月褪去了叛逆年少的個性稜角，卻依然保有自由的真我，「我喜歡完全沒有束縛的感覺所做出來的作品，身為一個設計師，應當如此」。在這個小而美的工作室，劉懿衛縫製出芭比設計師的華麗夢想。