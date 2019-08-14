高雄十大奇冰 陪你冰涼一夏天
【文/蘇宇翎、照片提供/高雄市政府觀光局、知覺優格、鹿仔草冰店、宏美冰果店、Kaju義式手作冰淇淋、津芒果冰品店】
說到夏天，除了去海邊之外，當然就是要吃冰啦！今年高雄市政府觀光局推出「2019高雄十大奇冰」活動，讓高雄冰店踴躍推薦自家產品，並在第一回合邀請網友票選、第二回合由專業評審團試吃，最後分成一般冰品組、創意冰品組，各自選出代表高雄在地特色兼具創意的優勝店家共10名，讓旅客能循著「2019高雄十大奇冰」評鑑去享受清涼，解熱消暑玩打狗。
這次「2019高雄十大奇冰」來自高雄各處冰店，有老字號也有新店家，有古早味也有創新滋味，可說是各國冰品大集合。觀光局指出，本次店家票選沒有名次分別，主要以在地特色、創意與賣相為重要指標，當然在滋味與口感上也要取得平衡，且最重要的一點是衛生安全。本次獲選的店家都有通過市府衛生局的衛生安全講習，讓民眾能吃到高CP值又安全的冰品。
一般冰品組的推薦店家有：大碗公冰「30倍招牌大碗公冰」、岡山青葉冰城「香綿水冰」、Kaju義式手作冰淇淋「綜合野莓冰淇淋」、皇冠冰城「火焰山鮮果霜淇淋」和宏美冰果店「布丁紅豆牛奶冰」；而在創意冰品組的推薦店家有：津芒果冰品店的「綠西龜」、知覺優格「知覺芒果優格冰雪糕」、冰塔B-TOD「桑椹鳳梨」、御前上茶的「抹茶聖代雙重奏」、東門茶樓「極盛抹茶雪花冰」；最後還選出佳作冰品5名：白木舟手工輕纖冰淇淋「沙漠之泉」、張家豪台式功夫甜品「芋頭牛奶冰」、太和元氣冰品「Money冰」、鹿仔草冰店「鹿仔草水冰」及Genia優質手作「美式霜淇淋經典杯」。
想吃台式刨冰與冰棒、義式手工冰淇淋、日式雪花冰、美式霜淇淋或是新鮮水果、優格等製成的冰品，這次應有盡有，賣相與口感一次滿足。不妨趁著暑假、與三五好友相約，到高雄旅遊玩一「夏」外，也來大飽口福、品味高雄的冰涼好滋味吧！
十大奇冰網站https://reurl.cc/pGxyZ
Information
一般冰品組
►大碗公冰：30倍招牌大碗公冰
►岡山青葉冰城：香綿水冰
►Kaju義式手作冰淇淋：綜合野莓冰淇淋
►皇冠冰城：火焰山鮮果霜淇淋
►宏美冰果店：布丁紅豆牛奶冰
Information
創意冰品組
►津芒果冰品店：綠西龜
►知覺優格：知覺芒果優格冰雪糕
►冰塔B-TOD：桑椹鳳梨
►御前上茶：抹茶聖代雙重奏
►東門茶樓：極盛抹茶雪花冰
Information
佳作
►白木舟手工輕纖冰淇淋：沙漠之泉
►張家豪台式功夫甜品：芋頭牛奶冰
►太和元氣冰品：Money冰
►鹿仔草冰店：鹿仔草水冰
►Genia優質手作：美式霜淇淋經典杯
【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.08】
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