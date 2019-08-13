樹椏上的寶物──龍眼

【文/蘇宇翎、圖片提供/內門農會、岡山農會】

台灣諺語說：「撿啊撿，就撿到一個賣龍眼的。」這乍聽之下賣龍眼好像很沒有身價，但現今可不同了！雖說龍眼是台灣常見的水果，但今年高雄產的龍眼可相當值錢，今年因氣候暖冬、乾旱等自然環境異常，加上荔枝椿象蟲害，導致龍眼花不開、收成不豐，若在菜市場、水果攤上有發現新鮮龍眼的身影、喜愛吃這甜滋味的人，千萬得手刀買回家！。

新鮮龍眼在二至三天烘焙出爐，還得經繁瑣的人工日曬後，才能製成美味果乾。 (照片提供/內門農會) 分享 facebook 龍眼又稱為桂圓，在高雄內門、岡山、田寮與阿蓮地區，都是龍眼主要產區，特別是大崗山這個區域，種植龍眼的歷史悠久，最遠可追溯到清領時期，該區也是台灣龍眼蜜的優良指標。每年三、四月時，就是龍眼花盛開之際，當清麗小巧的黃色龍眼花佈滿整著山頭，隨之引來蜂群的採集，由龍眼帶來的龍眼蜜、龍眼乾或龍眼花茶等農產品加工串成相關產業線，不僅可鮮食，亦能製成果乾或糖蜜，成為糕點配料或甜點，讓這獨特的清香誘人垂涎，是許多料理職人喜愛的食材之一，花蜜喝起來口感溫潤又濃郁，是夏季消暑氣的好飲品。

（左）大崗山龍眼花蜜品質優良。(照片提供/岡山農會)（右）春季正遇龍眼花開，整個大崗山都會佈滿黃色龍眼花。(照片提供/內門農會) 分享 facebook 龍眼乾多功用 入食風味佳

內門農會表示，今年龍眼收成不豐，幸好去年龍眼盛產，農會在當時就收購相當多龍眼並製成龍眼乾，飽滿剔透的龍眼先經過多天烘焙，在傳統古法的製作下，一顆顆龍眼慢慢吸收烘烤氣味，鎖住果肉的多汁香甜，殼外、殼內更添燻香。

龍眼乾受大眾喜愛。 (照片提供/內門農會) 分享 facebook 撥開龍眼外殼後，烘乾後的果肉香氣濃郁醇厚，當作零食吃更是欲罷不能，細數桂圓紅棗茶、桂圓甜湯，或是來碗桂圓冰、桂圓鳳梨茶等，可都少不了這一味；就連吃補的麻油雞、八寶飯等，龍眼乾都佔了一定的份量呢！不妨趁機買盒可口的龍眼乾，先解新鮮龍眼之癮吧！