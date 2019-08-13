走進時光裡 拍下宏南宿舍群

【文/Ruby、攝影/Cater】

高雄除了左營、鳳山的眷村宿舍群外，其實在楠梓區也有保留得很完整的台、日風格混合的宿舍群，這些超過七十年，一間間藍色或灰色的外觀設計讓建築物更顯得顯目，襯上綠意環繞的園區，陽光從樹隙間灑落，鋪成片片樹蔭，夏日的午後來這裡散散步、吹吹風，無比愜意。

宏南宿舍保留許多中油當時的辦公樓或設備，淡藍色的大樓與藍天白雲十分吸睛。 （攝影／Cater） 分享 facebook 這裡是中國石油公司煉油總廠旁的宿舍，原本提供給中油的員工住宿使用，宿舍分為兩大區域，宏南宿舍區、宏毅宿舍區。宏南宿舍歷史悠久，在日治時期就有所記載，當初日本海軍來台時，與日本第六海軍燃料廠一起興建，從建築物本體上觀察，可以發現細節充滿日式風格，甚至也能從建築的門戶結構，看出當時宿舍分配的將官位階，像單門獨戶就屬於高級官校的住所。

二戰後這些宿舍歸國家接管，並規劃給中國石油公司使用，爾後宿舍群中還建置小菜市場、洗衣部、理髮廳、圖書館、員工餐廳及福利社等，還有販售中油冰棒，生活機能自給自足，整個區域棋盤式的規劃，整齊乾淨，當時能住在這裡，可羨煞許多人。

園區中處處可見日式建築。 （攝影／Cater） 分享 facebook 高雄隱藏景點 婚紗照、MV畫面的最美角度

隨著煉油廠停止運作後，目前宿舍已經無人居住，但對於許多曾住在此的中油老員工，這裡處處都是回憶；對一般人來說，這裡成為高雄的世外桃源，因為人少而不被干擾，反而成為可以拍照的新選擇。

偶爾走在這裡，會遇見拍攝婚紗照的工作人員，無論是典雅白紗造型或是活潑青春短紗裙，搭配這些老宿舍都相得益彰；像是五月天的「知足」MV、痞子英雄的劇情畫面皆曾來這取景。

無論是想體驗時光給予的文化歷史感，還是想追著「星」光來這滿足粉絲癮，來宏南宿舍都能看見建築物帶來的珍貴價值，與高雄的另一種面貌。

Information

地址：高雄市楠梓區宏毅一路