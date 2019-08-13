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名嘴酸陸吃不起榨菜 廠商寄一箱給他「關鍵是我們吃得起」

群星高雄相見歡 關懷長青閃耀愛

2019-08-13 15:49Takao樂高雄

高雄公益大使甄珍與眾星到高雄市社會局長青中心做公益。 （照片提供/高雄市政府新聞...
高雄公益大使甄珍與眾星到高雄市社會局長青中心做公益。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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【文/Ruby、圖片提供/高雄市政府新聞局】

高市府新聞局、文化局、工務局共同主辦「甄愛高雄群星會」活動，這次出現超過五十位的華語影壇巨星，共同為活動慶賀、揭開「甄珍高雄影展」序幕，其中秦祥林偕夫人、胡錦、周丹薇等人還到高雄市社會局長青中心探望長輩，並獻上經典歌曲，讓高雄星光燦爛更散發愛，用陪伴來溫暖長者。

「甄愛高雄影展」開幕典禮。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
「甄愛高雄影展」開幕典禮。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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　　高雄舉辦「甄愛高雄群星會」系列活動，由高雄市政府新聞局、文化局、工務局共同主辦，包括「開幕典禮與星光大道」、「那些年我們追的電影夢座談會」、「Chen Chen甄珍高雄影展」、「甄珍從影55年經典展」等，並仿效美國、香港打造屬於高雄的星光大道，迎接超過五十位的華語影壇巨星，其中如：謝賢、秦祥林、呂良偉、向華強陳嵐夫婦、姜大衛、秦沛等都是群星會活動的來賓。

甄珍影展開幕，（左起）秦沛、李琳琳、吳思遠（導演）、姜大衛群星聚集同賀，高雄星光...
甄珍影展開幕，（左起）秦沛、李琳琳、吳思遠（導演）、姜大衛群星聚集同賀，高雄星光燦爛。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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（左起）章立衡、邱瓈寬（台灣著名經紀人、製片及導演）、金星（知名主持人、舞蹈家）...
（左起）章立衡、邱瓈寬（台灣著名經紀人、製片及導演）、金星（知名主持人、舞蹈家）、劉偉強（導演）。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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（左起）導演李崗、郭南宏、李行、朱延平、王童都是群星會活動的來賓。 （照片提供/...
（左起）導演李崗、郭南宏、李行、朱延平、王童都是群星會活動的來賓。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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　　「甄愛高雄群星會」見面會中，男女主角甄珍、秦祥林連袂出現，主辦單位高雄市政府由葉匡時副市長、新聞局王淺秋局長代表迎接，並致贈高雄特色伴手禮：旗山「原北蕉」與大樹的「香蕉旺來酥」，用其酸甜滋味代表電影帶來深刻又難以言喻的感動，也祝福本次高雄群星會的群星「福旺運來」，演藝事業屢創高峰。

座談會在知名電影人焦雄屏教授的主持下，對談十位影視大咖，暢談那些年追的電影夢。 ...
座談會在知名電影人焦雄屏教授的主持下，對談十位影視大咖，暢談那些年追的電影夢。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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　　系列活動「真情面對面」座談會中，邀請到10位台港重量級明星導演齊聚高雄市立圖書總館，主持人焦雄屏與導演李行、劉偉強、朱延平、王童、甄珍、向華強、秦祥林、張小燕和楊貴媚等人進行對談，為群星會開幕活動暖身，和場內近300位來自各地的粉絲，大聊當年的電影夢。

甄珍與韓市長為活動留下珍貴手印。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
甄珍與韓市長為活動留下珍貴手印。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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　　開幕片《心有千千結》在7月12日的全球首映場提前完售，首場在高雄圖書館總館上映，全場共有四百位觀眾一起觀看，令甄珍為之動容；而開幕典禮的紅毯上星光雲集，李行、郭南宏、朱延平、王童和李崗五位導演先後出場，象徵台灣電影代代相傳，頗具意義；典禮壓軸由高雄市長韓國瑜手挽亞洲影后甄珍登場，掌聲及尖叫聲不斷，主辦方也邀請重量級影人留下珍貴手印，以茲紀念。

「甄珍高雄影展」開幕典禮。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
「甄珍高雄影展」開幕典禮。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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　　「甄愛高雄群星會」活動由市府和民間力量合力促成，在感恩晚宴中，不僅食材選用高雄當地，高雄店家吳寶春麥方店特別製作「甄愛回憶」的藝術麵包，向甄珍、李行致上崇高心意，晚宴中還特別舉辦義賣明星珍藏，義賣所得捐給高雄市政府社會局。

甄珍與李行導演。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
甄珍與李行導演。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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星光有愛做公益 溫暖高雄

　　在「甄愛高雄群星會」系列活動中，身為高雄公益大使的甄珍積極邀請明星一起做公益，與秦祥林及其夫人、胡錦、周丹薇、鄧美芳、姜大衛、李琳琳、章立衡等，一同前往高雄市社會局長青中心，並捐贈感恩晚宴義賣所得善款260萬元，提供作為高雄市社會福利之用。

甄珍邀群星做公益，募得260萬元捐給高雄市社會局作為社福之用。 （照片提供/高雄...
甄珍邀群星做公益，募得260萬元捐給高雄市社會局作為社福之用。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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　　甄珍表示，希望透過「甄愛高雄群星會」這個活動，讓台港眾多重量級巨星來到高雄相挺，讓高雄獲得更多愛與關注，高雄市長韓國瑜亦在會後親自向甄珍致贈感謝狀，盼更多人響應支持公益，讓高雄成為一個溫暖的城市。

Information

►穿越時光隧道回味精彩歲月 Chen Chen 甄珍從影55週年經典展

7/12～8/11 駁二大勇區P3-1倉庫

►甄愛高雄群星會活動官網

www.kh-stars.tw

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.08】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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