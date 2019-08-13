推開高雄的大門 - 楊慕

【文/Winnie、圖片提供/楊慕、高雄市政府社會局】

我要和你一起

跟隨風的方向

一路奔向南方

朝著光的亮

我要帶你一起

跟隨心的方向

一路沒有彷徨

朝著希望的光芒

我要乘著夢想的翅膀

飛越北回歸線的陽光

飛向天空 飛向海洋

飛向我們的快樂天堂

推開 推開 推開高雄的大門

推開 推開 推開高雄的大門

讓春天走進高雄 讓高雄走向春天

讓世界走進高雄 讓高雄走向世界

讓高雄走向世界 讓世界走進高雄

「推開高雄的大門」率先於7/31高雄氣爆五週年公開演出。 （照片提供/高雄市政府社會局） 分享 facebook 楊慕對現今流行樂壇而言，或許有點陌生，但身為台灣民歌時代的代表人物，楊慕在學生時代就已經舉辦了個人演唱會。1979年發行個人原創專輯，受李泰祥、張弘毅影響，多次獲得作曲大獎，庾澄慶和齊秦都擔任過他音樂作品中的貝斯手，李宗盛曾邀請他領導自己的音樂團隊。若用現在的話說，當年的楊慕是人氣最高的網紅，也是一線大咖的唱作音樂人。

「這首歌寫了好幾個晚上，既要有對城市的光榮感，又不能過份濫情」，台灣資深音樂人、唱片製作人楊慕聊起了「推開高雄的大門」這首歌的創作過程。

楊慕與市長暨市長夫人合影。 （照片提供/楊慕） 分享 facebook 我唱故我在，音樂不設限

雖消失在公眾視線多年，其實楊慕一直在音樂這條道路上，2002年至今，楊慕將音樂重心與事業轉往廈門，定居廈門多年，創辦微風樂集，也為廈門城市宣傳片寫下「廈門親像一首歌」；此次受邀為高雄寫歌，楊慕透露其實自己對高雄比台北更熟悉，「雖然我家在台北，但我當兵在高雄衛武營八軍團藝工隊」，退伍後，楊慕一直留在高雄十多年，甚至當時還在凹子底買房子了。

對楊慕而言，廈門與高雄都是他的第二故鄉，尤其大學畢業的雙十年華到不惑之年，他人生的黃金時段都在高雄；後來因緣際會到了大陸，輾轉北京等多個城市，最後落腳廈門。同樣擁有閩南語的共同語言，楊慕近年不但關注年輕音樂人的創作聲音，他也期待未來有機會可以推動雙城音樂節，身為長年在兩岸行走心底已經模糊了故鄉概念的音樂家，取而代之的是讓創作直指人心不設界限的情懷。

快樂希望的光榮城市

楊慕說，「高雄在我心目中，是一個新的啟程」。「推開高雄的大門」這首歌的創作上，主旨呈現的是快樂、歡樂和希望，曲風活潑融合ROCK搖滾節奏，圍繞主題將高雄的大門推開，一改過去數十載的城市印象，藉由歌曲唱出城市的光榮感。

台灣資深音樂人、唱片製作人楊慕。 （照片提供/楊慕） 分享 facebook 緊鑼密鼓地為高雄寫歌，楊慕彷彿重新感受溫存許多青春記事，現在已經著手進行第二首高雄的閩南語歌曲，有別於「推開高雄的大門」的快樂與動感，第二首歌的曲風將會深情款款，表達對高雄城市的愛與眷戀，還有高雄人有情有義的人情味，歌詞中也會結合高雄西子灣、愛河、壽山等鮮明地標，他強調，這首歌雅俗共賞，閩南語唱出來更接地氣。

「推開高雄的大門」目前已完成錄製，並率先於7/31高雄氣爆五週年公開演出，八月正式對外發佈，除了楊慕主唱之外，另外也將錄製由兒童合唱團、打火弟兄以及高雄本地合唱團所演唱的版本，在兒童的純真天籟聲中，傳遞包容與愛。