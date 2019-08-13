杉山微光 風災重生下的杉林布包

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

杉林布包今年首度報名台灣OTOP產品設計獎，對大愛縫紉手作坊而言，正好象徵走過莫拉克風災十年的里程碑；同樣地，有限責任高雄市杉林大愛縫紉生產合作社，也在今年給了自己全新的挑戰，技術人員採取按件計酬，而非仰賴政府經費挹注。十年了，杉林布包不再包裹著悲傷的歷程，懷抱著勇敢和理想是他們最好的詮釋。

有限責任高雄市杉林大愛縫紉生產合作社員工。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 裁縫媽媽走出災後陰霾

月美、淑敏、素秋、阿娟、鳳枝、曉蓉、阿珠，媽媽們拿著包包一起站在大愛縫紉手作坊招牌前合影，閒話家常不時開起玩笑來。很難想像靠著這群媽媽們可以完成上萬個的提袋訂單，杉林布包專案管理人吳峰智說表示，「對媽媽們來說，因為做工很熟悉，要在一個月內完成，真得不算是困難的事」，與一般工廠作業員分工精細不同之處，在於這些媽媽都有獨當一面的能力，可以各自獨立完成一件作品，而非一個人僅負責一個部分，如剪裁、打版、車縫等等。

自創品牌杉林布包「sunny bubao」，生產各式包類產品。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 杉山微光看見希望

大愛縫紉手作坊是2011年成立於莫拉克風災後，由一群婦女共同創立的合作社，為當地婦女提供就業工作機會，2017年更進一步創立杉林布包「SUNNY BUBA」自有品牌，大取自杉林地名又是Sunny的諧音，意指陽光，也指在地婦女們陽光、開朗的個性。

杉山微光是杉林布包今年新推出的專屬布料。（攝影/曾信耀） （攝影/曾信耀） 分享 facebook 今年杉林布包在大愛縫紉手作坊長期合作的印花樂授權之下，擁有屬於杉林布包專屬的設計布料。「我們將這布料命名為『杉山微光』」，布料圖案主旨是在山中健行，沿途發現許多野生動植物的大自然環境，特別是杉山微光布料特意選擇暗底色，搭配高亮彩度的小圖案，「我們想要表達的是，杉林經歷風災後的晦暗期，慢慢地恢復生機，光亮的色彩也代表看見了希望，」吳峰智說。

九成代工創佳績

去年是大愛縫紉手作坊在代工上的一大突破，接下麥當勞和印花樂合作的飲料杯套與提袋訂單，今年持續收穫客製訂單，如星巴克、宜蘭傳藝中心等，吳峰智強調，「杉林布包有品質、技術，還有背後的故事」，對企業洽談合作而言，大愛縫紉手作坊雖在杉林，卻不因偏鄉而品質次等，「先看到我們的故事，再明白我們的實力」，給予提高社會價值的企業形象，正是杉林布包創造代工優勢所在。

杉林布包有品質、有技術、有故事。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 莫拉克風災十週年了，大愛縫紉手作坊能夠維持營運至今並不容易。以這群平均年齡50歲的媽媽合作社社員為主要基礎，杉林布包除了積極開拓穩定的品牌代工目標，明年上半年度也將展開規劃職訓計畫，讓合作社的這群媽媽們可以擔任師資，退而不休，借重她們的豐富經驗訓練年輕一輩、家庭婦女或二度就業工作者，今年初合作社獲捐38台工業用縫紉機，機器設備已相當充足，未來將開放居民來使用，讓大愛縫紉手作坊成為高雄東部九區（旗美九鄉鎮）的職訓人才中心。

在這個被人稱為夕陽產業的縫紉代工紡織業，出自裁縫媽媽們之手的杉林布包，或許正如同母愛無可取代，台灣設計、台灣原料、台灣製造的核心精神才是最重要的內涵。