單車上路 彷彿漫步在月球

【文/Winnie、攝影/曾信耀】

想像在月球單車上路，如此奇幻的場景，讓人躍躍欲試。高雄田寮有條「月球路」──台28線主要幹道，沒有月球表面坑坑洞洞，舉目所見是一片由泥岩、砂岩、頁岩構成的青灰岩、白堊土地形的月世界所環繞起來，惡地傳說不脛而走，甚至還有泥岩茶葉蛋、泥岩冰淇淋，只在月世界才吃得到！

進入玉池環湖步道，可步行，也能單車漫遊。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 不同於青山綠水的綠色隧道，月世界猶如荒漠大地，單車上路彷彿是一場極地越野挑戰，出發月世界探索之前，先在大群停車場CITY BIKE月世界站租腳踏車，不必趕路，一路上慢慢來。

惡山惡水惡地，我們與「惡」的距離

來到月世界地景公園，谷地內種植了能與泥岩惡地共存的果樹植物，頗有陸游筆下《游山西村》柳暗花明又一村的意境，圍繞著惡地山谷相連的環狀路線，串連了「玉池」、「月池」、「天梯」及「弦月觀景台」，在漫步的過程中，可以欣賞惡地地形的景觀變化，步道旁可近距離目睹泥岩崢嶸粗獷的地質肌理，令人感受鬼斧神工的大自然造物。

沿著登月步道來到弦月觀景台，放眼月世界更顯荒漠浩瀚。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 穿過600公尺長的惡地步道，鋪陳了一處後山老井的生活記憶，走上天梯拾級156階，在山崙最高處的月池，竟是一口收集雨水的天然野塘，豔陽下綠波蕩漾，彷如一幅意境渺遠的山水潑墨畫，居高臨下俯瞰整個環湖步道，惡地地形一覽無遺，月池旁的弦月觀景台設有十二星座日軌的公共藝術，這裡也是隱藏版的觀星據點。

往五里坑方向的嫦娥奔月絲路，田寮的天空步道讓人體會一步步登陸月球的臨場感，在瞭望台上可感受五層樓高惡地形的氣勢磅礡，山稜線詭譎多變，山脊泥岩肌理也令人嘆為觀止，不只吸引許多攝影愛好者等待日出日落，偶爾也能捕捉到老鷹盤旋天空的曠野風情。

在地美食土雞、毛豬好好味

當地有句話是這麼說的，「田寮有三寶，土雞料理好，土羊肉質好，田菜味道好。」月世界的土雞城雖遠在山區路迢迢，卻是眾多老饕專程前往品嚐道地山產的珍饈美味。沿著田寮月球路一路開展，數十家土雞城夾道而立，月球路稱得上是田寮土雞城大本營。

田寮區農會推出的月之鄉鹹豬肉。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 雖然地形崎嶇，耕作不易，田寮人卻能在艱困的環境下，淬練出獨特的生存能力，尤其以畜牧業最為發達，除了土雞料理廣為人知，田寮還有一項少為人知的隱形冠軍，那就是毛豬，田寮農會的月之鄉鹹豬肉送禮自用兩相宜。

泥岩茶葉蛋、冰淇淋超有料

最特別的是田寮月世界泥岩茶葉蛋、泥漿雞皮蛋與泥岩冰淇淋，只在月世界才吃得到的在地風味，當地禽農林志忠以田寮出產的紅殼土雞蛋，加上自己上山採集在地泥岩惡地生成的野草「埔薑」，熬煮十多個小時的泥岩茶葉蛋，不僅滋味濃郁，更有別於藥材的香氣，甚至還成為超人氣的宅配美食。

泥岩冰淇淋以黃豆磨漿冷凍製成，不僅有泥岩的色彩，還有沙沙的口感。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 炎炎夏日嚐嚐泥岩冰淇淋，首創膠囊式設計的冰淇淋，為了泥岩口感，以黃豆磨成豆漿急速冷凍製成的冰淇淋，天然的泥岩顏色讓人直呼太特別，嚐起來還有沙沙的口感，還有其他水果口味與在地小農合作，當季最新鮮融化在口中。地表最狂的月世界一日遊，等「泥」來體驗！

交通方式：捷運「南岡山站」搭紅70B、8012路公車、或E07路公車沙旗美月世界快線往返旗山與台南高鐵站，於「日月禪寺站」下車。

Information

►田寮月世界泥岩地質解說中心

地址：高雄市田寮區崇德里月球路34-1號

電話：（07）636-7036

►田寮月世界泥岩茶葉蛋

地址：高雄市田寮區月世界風景區

電話：0910-846-895

►月新土雞城

地址：高雄市田寮區崇德里月球路36-4號

電話：（07）636-6838、0989-687-543

►田寮區農會

地址：高雄市田寮區南安里崗安路82號

電話：（07）636-1501