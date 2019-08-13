捷運微電影 橋頭岡山陪你看細水長流

【文/Winnie、攝影/曾信耀】

捷運紅線的南崗山站到世運站間為高架段，是來到高雄搭捷運時，最受喜愛的小旅行路線之一，車窗外一道流動的城市風景時而前進、時而靜止，像一部微電影，交會著許許多多的心情故事。看看風和日麗，說走就走，到橋頭、岡山來一趟小鎮輕旅行吧！

搭捷運往北到橋頭糖廠，沿線城市風光令人好放鬆。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 搭捷運來到橋頭糖廠站，1號出口步行約300公尺可到橋頭老街吃吃喝喝，3號出口可搭假日觀光小火車，往返高雄花卉農園中心之間。這座已經百年歷史的橋頭糖廠，是日治時期全台第一座製糖廠，最初稱做「橋仔頭製糖所」，茂密的老樹林、古老的舊建築如實保持了當年時代的記憶，寄予一份懷舊的思緒，處處盡是動人的時光之美。

糖廠舊建築、老樹林，空間活化成為時光打造的藝術村。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 橋頭糖廠時光藝術村

橋頭糖廠內擁有多達十九處古蹟本體，兩座主要辦公廳舍仿照歐式建築風格，其迴廊與連續拱門造型優美，在各糖廠建築中獨樹一格，日治時期留存至今的設施如紅磚水塔、火警鐘、防空洞及彈藥庫等，見證了時代的更迭。

橋頭糖廠的白屋。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 閒置的日式宿舍區已變身為橋頭最活躍的藝術村，原是橋仔頭糖廠招待所的白屋，融合了歐式與日式庭園以及台灣特有的植栽景觀，營造成為實驗性空間的綠色生活美學場所。記憶中少不了的台糖冰棒，紅豆酵母冰一口一口回味最純樸的古早味；假日才開駛的五分車觀光小火車，古董級的機車頭搭配以竹子與稻草搭建的車篷，體驗昔日甘蔗田間的時光流轉。

糖廠呷冰好清涼。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 空軍主題博物館之旅

繼續捷運上路，來到捷運紅線終點站「南岡山站」，公車轉乘更方便，紅68公車假日行駛將多一站，從大莊公園延駛到航空教育展示館，可以參觀更多岡山區景點。

航空教育展示館主場館分別以懸掛與地面展示，共41架飛機。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 岡山是我國重要的空軍基地，空軍官校也設立於此，因而形成岡山特有的空軍文化，航空教育展示館是來到岡山不能錯過的博物館之旅，場館主建築體以飛碟造型為構想，這是全球唯一可以看到中美蘇戰機的展示館。

館內共陳列展示41架飛機，採取飛機懸掛展示與地面展示兩種形式，並展示空軍建軍以及中共投誠、陸軍等曾經使用的軍用航空器；其中最引人目光的就是B-720中美號，這架總統座機曾接送過蔣中正、嚴家淦、蔣經國、李登輝等四任總統。

眷村文化館呈現早期岡山眷村生活點滴。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 除了飛機、武器、裝備等空軍機械展示之外，館內特地策劃眷村文化館，實地重現岡山當年十八個眷村的生活情景，還能重溫公視電視劇「一把青」的場景，復古的情懷勾起許多人對光陰故事的回憶；還有岡山最重要的民俗市集活動「籃籗會」，同場體會百年時光刻畫下的日常對話。

岡山羊肉庶民縮影

岡山不僅是眷村美食大本營，又因鄰近鄉鎮養羊，早年以物易物生活形態而成為羊肉集散地，於是岡山羊肉鎮聞名全台，所謂岡山有三寶，羊肉、蜂蜜、豆瓣醬，品嚐美食之餘，也非常適合選購伴手禮。

以當歸湯底汆燙的羊肉湯及各式羊肉快炒都令人胃口大開。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 有四十多年歷史的源坐羊肉，是在地人好評推薦的老字號，從騎樓手推車起家，一路走來也是岡山小吃庶民文化的縮影寫照。岡山羊肉多半使用本產土羊肉，老一輩人的一炒一湯配白飯，到了現在各家都有獨家口味的羊肉火鍋，當歸湯底放進帶皮羊肉，溫補又美味。說到岡山羊肉，走過，路過，千萬不要錯過！

岡山河堤公園。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 交通方式：

捷運「橋頭糖廠站」至橋頭糖廠，續搭捷運至「南岡山站」轉乘捷運紅接駁公車「紅68」（假日行駛）至航空教育展示館。

返回「南岡山站」轉乘捷運紅接駁「紅69」至「中正堂」站下車，步行約五分鐘可抵源坐羊肉；或是從「南岡山站」沿著河堤公園步行，左轉柳橋西路，約30分鐘，可抵達源坐羊肉

Information

►源坐羊肉

地址：高雄市岡山區中華路1-2號

電話：（07）626-6518

►航空教育展示館

地址：高雄市岡山區致遠路55號

電話：（07）625-8111

►橋頭糖廠

地址：高雄市橋頭區糖廠路24號

電話：（07）611-9299