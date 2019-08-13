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不惜一切代價抗爭的意志，從「光復香港」說起

「房價跌一半年輕人有希望」 專家警告：小心金融危機

文化巡航 海上一幀幀流動的美景

2019-08-13 12:34Takao樂高雄

【文/蘇宇翎、攝影/Carter】

鄰近碼頭邊的棧貳庫，來到這兒可以搭乘渡輪前往旗津，也能搭乘文化遊艇出發到打狗英國領事館、紅毛港，或是在海上巡航一覽高雄港風光，體驗高雄海港得天獨厚魅力，這個夏天不如規劃海上巡航一日遊，來搭船吹海風、賞古蹟、啖海味，最後吃個冰、選品挑個好物帶回家吧！

由老舊倉庫改造而成的棧貳庫。 （攝影／Carter）
由老舊倉庫改造而成的棧貳庫。 （攝影／Carter）
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　　從市區到旗津的交通方式，除了開車，最方便的交通工具就是渡輪了。從棧貳庫到旗津的航程大約10分鐘，當海上渡輪交錯時，能與對面船上的人揮手打招呼，讓出遊的心情更加高亢，耀眼陽光照射在晃動水波上，遠方旗後砲台越來越近眼前，代表目的地即將抵達。

海上的風景是旅人們最想捕捉的一景。 （攝影／Carter）
海上的風景是旅人們最想捕捉的一景。 （攝影／Carter）
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遊逛旗津 海風 海景 海味

　　來到旗津，訪老街吃小卷、嚐海味是必定行程，沿著海水浴場，欣賞夏季特有的沙雕展，由黑沙雕塑而成的作品趣味橫生，令人忍不住駐足多看幾眼。

旗津黑沙玩藝節充滿趣味的沙雕。 （攝影／Carter）
旗津黑沙玩藝節充滿趣味的沙雕。 （攝影／Carter）
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　　老街街尾是旗后觀光市場，裡頭有著琳瑯滿目的海味零嘴跟伴手禮，攤販還相當接地氣推出「韓國魚」、「韓冰」等具諧音名字的零嘴乾貨，吆喝大家來「試吃不用錢、喜歡再買回家」，逗得旅人們會心一笑，一攤試吃過一攤。

　　午餐除了可以在老街上選間海鮮餐廳解決，也能到旗后觀光市場的三樓「旗津道沙灘酒店」，居高臨下選擇靠窗位置，欣賞蔚藍海水與遠方船隻，來份「捕魚餐」享用古早味的配菜，頗為愜意。

高雄港內巡禮吹海風 登打狗英國領事館遙想過往風華

　　從旗津用完餐後搭乘回到棧貳庫，正巧能趕上下午開船的文化遊艇，船隻會先在高雄港區內緩緩航行，啟航時導覽人員站在船艙內解說，關於高雄港的歷史與貨櫃船隻的小故事，例如：船身漆上兩個顏色是為了直接辨別運載重量、港區內停泊的船隻如何收取稅金、大船入港或出港時，為何需要跟隨著小船等兼具知識又有趣的小故事，讓旅人們聽得入迷。此航線沿途經過香蕉碼頭、海洋文化及流行音樂中心、旅運中心、高雄展覽館等，導覽員會簡單說明高雄新興的亞洲新灣區的未來發展，令人更加期待高雄的新願景。

英國領事館山下辦公處。 （攝影／Carter）
英國領事館山下辦公處。 （攝影／Carter）
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　　文化遊艇會停在哨船頭水岸歷史空間附近的碼頭，旅人可在英國領事館入口購票，先參觀山下的室內展區，庭院裡有蠟像人模擬出早期哨船頭街景，讓人遙想當時的情境。

　　清領時期，台灣受天津條約而開港通商，當時安平是英國在台灣的第一個辦公處，爾後隨著貿易量大增，開設基隆與高雄兩處港口，英國隨之將副領事館南遷到高雄打狗，在1965年升格為領事館，派任史溫侯升任領事一職，至時打狗領事館成為英國駐台的第一個正式領事館，直至二戰日治時期，才改由東京大使管轄，業務轉移到日本政府。

英國領事館山上和山下兩處有步道相連。 （攝影／Carter）
英國領事館山上和山下兩處有步道相連。 （攝影／Carter）
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　　雖止不住時光流逝，但英國領事館被保留至今，沿著登山古道往上走，轉角還會遇到史溫侯的蠟像，模擬當時他著迷於台灣生物踏查的樣子，山上的領事館中有打狗港展廳、文創與餐飲進駐，走在磚紅色的拱圈迴廊，能倚著窗台遙望旗後山，或是坐在平台邊眺望高雄港與85大樓，欣賞港區內航行的點點船隻，再待晚一點，也能在傍晚時分看日落夕陽，看著海面被染上澄金霞光，這都是到高雄必看的景致。

倚著拱窗眺望高雄市區，一覽無遺。 （攝影／Carter）
倚著拱窗眺望高雄市區，一覽無遺。 （攝影／Carter）
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　　回程抵達棧貳庫，不妨在裡頭閒逛一圈，這個由老倉庫改造的新空間，宛如文創新基地，注入許多年輕活力，展現台灣的新生活體驗。若不想曬大太陽，也能到棧貳庫的二樓吹著冷氣看海景，這裡頭不只有咖啡、輕食、餐廳，還有許多台灣在地文創小物或零食，像是101wxpo、猴子設計、MonChic慕時尚、香茗茶行冷泡茶、高雄超大食品果乾，也有天然水果製作的家菓籽天然水果冰棒，炎熱的夏日來根新鮮可口的水果冰棒，最是解熱消暑。

　　歡迎嘗試「船行」，透過如此特別的巡航方式來探索高雄。

棧貳庫一樓可以挑選伴手禮，二樓兩邊有大面窗光，能直望高雄港區。 （攝影／Cart...
棧貳庫一樓可以挑選伴手禮，二樓兩邊有大面窗光，能直望高雄港區。 （攝影／Carter）
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Information

►棧貳庫到旗津

平日去程13：00～19：30（每30分鐘一班），返程13：15～19：45（每30分鐘一班）

假日去程11：00～19：30（每30分鐘一班），返程11：15～19：45（每30分鐘一班）

►棧貳庫到英國領事館‧文化遊艇(航線：棧貳庫大港巡航)

平日去程14：00，返程15：40

假日去程14：10，返程15：50

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.08】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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