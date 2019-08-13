高雄喜迎「柴」 吉祥物報到！

【文/蘇宇翎、圖片提供/高雄市政府新聞局】

吉祥物代表著品牌形象，對城市來說吉祥物就是最佳的形象大使，聽說高雄推出了新的吉祥物，趕緊來瞧瞧，帶大家來一窺「牠」的廬山真面目。

來福的熱情連市長都招架不了，忍不住對著來福說：「立正、安靜！市長正在講話。」把台下逗得哈哈大笑。 （照片提供/高雄市政府新聞局） 分享 facebook 萌經濟當道，接地氣「柴」來也！

吉祥物的興起，除了代表著近代行銷策略的進展，也是國家、城市向大眾自我宣傳的好工具，像是日本的「熊本熊」、「船梨精」、「納豆君」等都是大眾耳熟能詳的吉祥物，無論是用動物或是食物來做為代表，造型都相當可愛、逗趣，因此也有人稱之為「萌物」，在日本還有吉祥物票選大賽、研發相關周邊產品、推動城市活動促進觀光等，讓國家與城市的品牌能見度，因著吉祥物大大曝光。

高市新聞局長王淺秋對來福「惜命命」。 （照片提供/高雄市政府新聞局） 分享 facebook 高雄市政府新聞局七月底在鳳山行政中心舉辦吉祥物發表會，以高雄舊地名「打狗（TAKAO）」為發想推出新的吉祥物，派出超Q可愛的「柴犬」當代表，它還有個相當接地氣的名字──「來福」，彷彿就像自家養的寵物。市長韓國瑜在發表會上致詞時指出，海洋局、觀光局、農業局分別有代表的吉祥物，本次誕生新的生力軍「來福」，希望能與所有海內外至高雄的朋友一起分享喜悅，帶來旺旺的財富。

來福與小朋友相見歡。 （照片提供/高雄市政府新聞局） 分享 facebook 是來福也是Love，高雄旺旺

「柴犬來福」不只希望能為市民帶來財運旺旺，看到來福就有輕鬆快樂的心情，其名字發音還有「Love」的諧音，與新聞局的Logo意義非常一致，充滿高雄溫暖、愛與包容的海洋城市特色。

聽說只要對著愛河許願，就能找到「來福LOVE」。 （照片提供/高雄市政府新聞局） 分享 facebook 來福不但象徵高雄旺，還會帶來愛與歡笑，有自己的生日、星座、個性及興趣，還有最喜歡的食物「高麗菜」跟招牌動作，像是「喜歡團體生活，平常休假的時候會找其他高雄吉祥物到戶外散步，看看高雄市美麗的人事物」、「喜歡黏人，愛狂抱別人大腿」，另外也有來福名言「問我高雄未來怎麼樣？…旺」、「有柴斯有財」，非常有個性，想必未來在高雄各個場合，會常常見到新吉祥物「來福」的身影。

吉祥物發表會上除了新聞局吉祥物「來福」外，另外還有農業局吉祥物「高通通」、觀光局吉祥物「高雄熊」以及海洋局吉祥物「高雄五寶」：鮪魚寶、魷魚寶、秋刀魚寶、虱目魚寶、石斑魚寶，同時還找來「高捷少女」小穹到場歡慶，大家在台上各顯身手，熱舞唱跳讓氣氛嗨到最高點；不少民眾也發現一旁有吉祥物的周邊文宣品展示，紛紛詢問是否可以購買，看來可愛的吉祥物們很有民眾的「眼緣」，忍不住想買回家收藏呢！新聞局歡迎民眾留意未來市府舉辦的各項活動，就有機會把來福周邊文宣品帶回家。

吉祥物「來福」的周邊商品。 （照片提供/高雄市政府新聞局） 分享 facebook Information

高雄吉祥物小檔案

名字：來福 Love

生日：7月30日

星座：獅子座

個性：活潑開朗、有點懶惰、喜歡黏人、頗具娛樂性

興趣：對周遭任何事物都充滿好奇心，熱愛大自然和曬太陽，喜歡團體生活，休假的時候會找其他高雄吉祥物到戶外散步，看看高雄市美麗的人事物。

最喜歡的東西：高麗菜

【招牌動作1】看到高麗菜就會不顧一切的撲過去，會玩「你丟高麗菜我撿」的遊戲

【招牌動作2】喜歡黏人，愛狂抱別人大腿

【招牌動作3】懶懶的，隨時就會打瞌睡或躺在地上

來福名言(1)：想打狗？看看主人好嗎？

來福名言(2)：問我高雄未來怎麼樣？…旺

來福名言(3)：有柴斯有財