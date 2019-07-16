第一屆光學元件研磨技術士──華達眼鏡行

【文／蘇宇翎、攝影／曾信耀】

眼鏡是個平凡又重要的存在，日常生活戴習慣了，有時還會忘記鼻樑上架著一副眼鏡，但萬一臨時損壞了，馬上帶來不便，不但看不清楚、出不了門，連走路也不踏實。如此安靜又有份量的存在，就像鹽埕區的華達眼鏡行，沒有花俏的門面及特賣的噱頭，就這樣駐立在人來車往的街上，從民國47年開業至今，一直是老客人重要的依靠。

第一屆光學元件研磨技術士－陳良榮。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 與醫生一職錯身，眼鏡一行成畢生志業

開業已一甲子的華達眼鏡行，目前由第二代陳良榮經營，早先開業時，店名還是「華達鐘錶眼鏡」，陳良榮說自己高中是念丙組，本懷抱著當醫生的理想，正當準備插班念醫學院時，父親宣布退休，要他回家接班，雖然無法完成當醫生的夢想，但也沒二話就回家乖乖接手，這一工作就到了現今。

「不過我對鐘錶沒有興趣，對眼鏡比較喜歡，所以我接手後，就不賣鐘錶了。」陳良榮笑嘻嘻地說：「其實我是發現，當時電子錶開始興起，我覺得一般鐘錶行的技術跟電子表技術是不同的，不如急流勇退，堅持守著眼鏡這行我還比較有把握。」陳良榮擔心庫存品太多，乾脆整家店幾百支的手錶直接打對折下殺賣出，不到幾日的時間就賣光，還引來當時大家的搶購，畢竟當年賣手錶直接打對折，實在是罕見。

自學真功夫：第一屆光學元件研磨技術士

陳良榮接手眼鏡行時，大部分的知識與經驗來自父親的傳承，當時社會並沒有針對眼鏡的專門技術，自己總覺得對專業認知不足夠，因此好學的他跑遍高雄各大書店，蒐集相關書籍，像是《眼睛生理學》、《眼科光學技術手冊》、《眼鏡片製作實務》等，靠著自學來補充眼睛與光學原理的相關知識，輔以實際幫客人配眼鏡的經驗。

幫客人驗光，每個視角都得照顧到。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 就這樣研讀了幾年後，正巧遇到當時政府推廣證照制度，陳良榮也想試試自己的實力，同時替店裡展顯專業度，毫不遲疑報考，拿到丙級技術證照，成為第一屆光學元件研磨技術士，當年在高雄僅有六名考生通過，他們還一起登報宣傳；過了三年後，再度拿下乙級證照，無論是在當年或是現今，都是非常了不起的榮譽，或許就是挑戰上癮了，近幾年開辦的驗光師證照，陳良榮不落人後，也順利考取，同時成為第一屆的驗光師。

陳良榮說，其實早期人們學習知識的管道少，因此只能埋頭苦讀，幸好過去曾念過丙組，又對抽象的光學有概念，因此比較容易上手，回憶起考證照術科時，每位考生當場拿到一顆原石，要按照考題想辦法磨出對應的鏡片度數，陳良榮就覺得非常難忘。

隨著世代轉變、現代眼鏡技術進步，或許現在考試不再這麼土法煉鋼，對於陳良榮來說，幫客人配戴眼鏡除了專業外，更是良心的事業，賺多賺少都不是重點，該怎麼幫客戶配、提供專業建議，才能替客戶搭配出舒適的眼鏡、合理的價格，這是他從業以來的初衷；正因為秉持如此堅定的理念，讓許多老客人不遠千里，也要來到鹽埕找他配眼鏡，甚至還有從美國飛回來的，聯繫他與客人之間情感的，就是這份「信賴」。

華達眼鏡行

地址：高雄市鹽埕區五福四路224號

電話：(07) 551-1165