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聞髮香、緊摟爆密戀言承旭？女星這樣說

意滿漁 最親近大海的味蕾享受

2019-07-16 15:18Takao樂高雄

【文／崔憶雲、攝影／陳竣庭】

蚵仔寮漁港百看不厭的海景，挑逗你的視覺饗宴，舒適的用餐環境，賣景致也賣美食。

　　來到梓官區舊部落漁港，有種懷舊的漁村風情，空氣中似乎飄著鹹膩海味，沿著小路來到堤防邊，會看到整排新舊錯落的房舍，其中一間前庭有大片草皮的餐廳，圍牆邊上低調的鑄鐵招牌，顯示是一處提供展演與輕食的空間，面對遼闊大海，炙熱烈陽伴隨著微風，南洋味十足。

邊用餐邊遙望寬闊大海。 （攝影／陳竣庭）
邊用餐邊遙望寬闊大海。 （攝影／陳竣庭）
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　　連續三屆蚵寮漁村小搖滾落幕，熱鬧的在地音樂盛會，讓寧靜漁港瞬間變得喧鬧，也激起了村民的熱絡討論，為了不想讓這份熱情畫下休止符，於是有了這個展演創作空間。剛開始只是希望有個店面，可以延續所有在部落裡激發出的搖滾元素，讓在地的藝術創作者有個發表的平台，當初創辦蚵寮漁村小搖滾的朋友，搖身變成老闆和店長，「意滿漁」因應而生，是一個展演空間，也是一間美食餐廳。

景觀餐廳 新鮮食材誠意創作

　　擁有大幅海岸線、港口、碼頭和愛河，高雄原本就有許多景觀餐廳，無論高樓、海岸沙灘或是河畔，只要能提供美麗海景或是水岸風光的餐廳都十分受歡迎，也令遊客趨之若鶩，但同時有美景又有個性展演的文創空間，還能供應創意美食的餐廳就要特別搜尋了，開業剛滿三年的意滿漁，位於梓官區舊部落海港邊，距離市區車程約半小時，非常值得探訪。

（左）風味多元的特色餐飲是源自Kirin對家鄉的熱情。（右）新鮮小卷搭配特製莎莎...
（左）風味多元的特色餐飲是源自Kirin對家鄉的熱情。（右）新鮮小卷搭配特製莎莎醬，夏季應時好滋味。 （攝影／陳竣庭）
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　　店長Kirin負責餐廳所有經營項目，制定菜單、飲料、蛋糕甜點、店內展示品、活動企劃、紀錄片放映等，甚至營業時間和經營模式的調整，也都是店長的職權，從開業到現在，營業時間和餐點內容不斷調整，就是想達到既可以發揮展演空間的功能，又能突顯餐廳的基本調性。店長本身所學是工業設計，對於人文空間甚至料理都很有個人的獨創性，重視食材的原味，菜單設計按照季節時令和食物特性自行研發，每道菜色出自Kirin的精心設計，這裡不只有無敵海景，更提供精緻美味餐點，創意菜單與手作點心，展現十足誠意。

　　夏季炎熱高溫，店長特別推薦「旺旺來莎莎清燙小卷」，新鮮小卷清燙保留細嫩口感，以時令鳳梨、自製酸甜微辣的莎莎醬提味，層次豐富又爽口，是店內最受歡迎的料理之一。喜歡海鮮料理的人，可以選擇鯖魚、鮭魚、虱目魚等主菜，也可試試桔醬椒鹽松阪豬、吉栗燉燒五花小排，都是新鮮食材現做。

伴隨夕陽 人約黃昏後的下午茶

　　每天落日時間不同，黃昏的海岸最迷人，下午茶時段更是令人期待。

　　點一杯特製檸檬冰咖啡，視覺饗宴十足，紅色冰塊是洛神花、紫色冰塊是蝶戀花，看似簡單的飲品也十分用心調製，冰咖啡加入檸檬和冬瓜糖調味，還有氣泡水增加口感。關於手作甜點，無論是抹茶起士蛋糕，或是經典焦糖烤布蕾，搭配無敵海景享受滿分。喜歡喝茶的朋友不妨考慮花蓮鐵觀音、來自南投的「台茶十八號紅玉」、自製香料鍋煮奶茶，還有苗栗銅鑼九湖鄉的杭菊枸杞茶、旗山廣福農場黑豆紅棗茶，品嚐各地獨具特色的茶香，伴隨夕陽美景更宜人。假日遊客眾多，喜歡嚐鮮的人別忘了先訂位喔！

意滿漁餐廳

地址：高雄市梓官區赤崁南路130巷30號

電話：07-6105424

營業時間：週五、六、日、一：11:00~20:00。

滿位時用餐時間限制2小時（每週二、三、四公休）  

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.07】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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