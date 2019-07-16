大船入港「魷」其美味

酥炸魷魚。 （照片提供／MOOK） 分享 facebook 【文／Winnie、照片提供／高雄市政府海洋局、Mook】

餐桌上的魷魚五味醬，在炎熱的夏天吃起來，特別的開胃；夜市的人氣小吃酥炸大魷魚、小吃攤的沙茶魷魚羹百吃不膩，當然也少不了嗑牙零嘴的魷魚絲，吃了好唰嘴；另可浸泡於與海水濃度相近的鹽水中，最後風乾成為魷魚一夜干。

台灣生產的魷魚均來自高雄魷釣漁船船隊，每年年底遠征至西南大西洋海域，進行為期約半年的捕撈作業，捕獲的魷魚在船上就會立即處理並急速冷凍，瞬間鎖住魷魚自然原味。

高雄五寶「夯」魷魚

六月中旬過後陸續返港，上百艘的魷釣漁船在前鎮漁港大批卸貨的盛況十分壯觀，這時也是大啖新鮮魷魚的最佳季節。台灣2017年魷魚產量，占世界第五、亞洲第二，漁獲除了滿足國內市場需求，且供應外銷日本、歐洲作為魷魚排，使台灣成為主要魷魚出口國之一。

每年六月中旬之後，魷釣漁船陸續返港，在前鎮漁港大批卸貨。 （照片提供／高雄市政府海洋局） 分享 facebook 遠洋魷魚主要有阿根廷魷魚、秘魯魷魚、北太平洋魷魚三類，台灣市售魷魚以阿根廷魷魚為大宗，肉質厚較具彈牙口感。魷魚不只是高雄明星漁產品中的「高雄五寶」之一，且是許多觀光魚市買氣最旺的潮味，來高雄的「魷」客啊，快點趁著大船入港，尚青ㄟ尚讚喔！