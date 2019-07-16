悅誠廣場15米書牆超展開

悅誠廣場15米巨型絕美書牆，成了IG打卡熱門景點。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 【文／Winnie、攝影／曾信耀】

有句英文諺語是這麼說的，「A good book is a light to the soul.」，一本好書，照亮心靈。 站在15米高的巨型書牆前，彷彿無遠弗屆的閱讀力量，能打開通往心靈的路徑。

今年七月開幕的悅誠廣場，大廳入口意象的巨型書牆，立刻成為高雄最熱門的IG打卡地標之一。悅誠廣場位於昔日的大統新世紀原址，是全台首創森林圖書館概念而打造的社區型商場，結合閱讀與文創，充滿書香、綠意與質感生活，不單單有文青風格，更營造著森林系氛圍，清新脫俗的空間語彙，讓人自然而然放慢生活步調。

一樓大廳長達100米的採光罩引入自然光線，陽光灑落植生牆上，宛如置身溫室花園的光合作用裡。大廳兩側有15米高大書牆、劇場式大階梯超展開，四萬本書籍、百幅畫作「讀」樂樂不如與眾樂樂，童趣的書牆旁布置了親子閱讀區，孩子們樂在其中。

找一處屬於你的閱讀小天地，坐在劇場式階梯上，或有可愛動物玩偶作伴，想要四處逛逛的話，美食餐廳、生活選物也都環繞在書牆之間，大概「擁書百城」形容也不為過吧！

悅誠廣場

高雄市三民區民族一路427號

（07）955-5888

時間：11：00～22：00