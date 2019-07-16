亞洲第一站：Snoopy前進高雄，城市探險趣

【文／蘇宇翎、照片提供／傑迪斯整合行銷公司】

Snoopy迷有福啦！還在羨慕看展都要跑到台北或台中嗎？今年夏天高雄最轟動的盛事，就是Snoopy要來高雄辦展覽了！

高雄作為「人類登陸月球五十周年活動」亞洲第一站，結合Snoopy一起行銷高雄。 （照片提供／傑迪斯整合行銷公司） 分享 facebook 你以為只有一個「展覽」而已嗎？這次Snoopy占據整個高雄，舉凡公車、渡輪、觀光景點或餐廳飯店、購物商場、小市集等，都能找到Snoopy的蹤影，走在街頭彷彿就置身在Snoopy的奇幻世界裡，想要親身感受這場史奴比嘉年華嗎？喜愛Snoopy的粉絲們趕緊手刀衝來高雄報到吧！

整個高雄都有Snoopy的身影

除了Snoopy會出現在高雄各個場域，這次的Snoopy造型非常有主題，仔細一看居然是外太空裝，根本就像是主題趴。其實適逢「人類登陸月球五十周年活動」，高雄成為此次活動的亞洲第一站，在這盛大活動中，來到高雄就像走進「Snoopy登月太空造型概念城」。

從老照片中可以看到，太空人出任務前，Snoopy玩偶在旁歡送。 （圖片提供／NASA） 分享 facebook 看到這裡，是不是有滿滿問號呢！到底人類登陸月球跟Snoopy有什麼關聯嗎？原來Snoopy在美國早已紅遍半片天，早先還有「銀史奴比獎」（Silver Snoopy award），用來作為太空工作者的重大貢獻與傑出表現奬，是太空工作者的榮譽勳章；1969年阿波羅10號所繞行月球的登月艙代號就是「Snoopy」，其指揮艙則被命名為「查理布朗」，甚至太空人要出任務前，還有NASA員工會抱著Snoopy玩偶歡送大家，因此Snoopy就與登月太空活動結下不解之緣，這也證明Snoopy的魅力無法擋。

Snoopy公車穿梭在高雄的街道上。 （照片提供／傑迪斯整合行銷公司） 分享 facebook 本次「Snoopy 高雄城市探險」活動分成「小旅行」和「城市探險」二個部分，「小旅行」在7月1 日到8月31日舉辦，由主辦方和高雄市政府合作打造 Snoopy 太空主題的打卡點，參加活動的粉絲，除了能夠獲得限定「Snoopy城市探險卡、造型集章冊」外，早鳥報名還有限量的「客製化姓名太空軍牌」；而「城市探險」僅限7月20日當天一場，會以闖關活動的方式來進行，參與的粉絲們只要在指定時間內挑戰3大路線與8個指定景點，就能獲得限定優惠的「探險卡」，並會得到本次活動限定的活動紀念衫、紀念卡套等限定超值回饋贈品。